Eski ABD Dışişleri çalışanının, Mısırlı satıcıyı Müslüman karşıtı sözlerle tacizine tepkiler sürüyor

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı Müslüman karşıtı sözlü saldırısı, tepkilere neden oldu.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı Müslüman karşıtı sözlü saldırısı, tepkilere neden oldu.

Manhattan'da bulunan seyyar yiyecek büfesinin Mısır asıllı sahibi İslam Mustafa, AA'ya konuştu.

Seldowitz'in 7 Kasım'dan bu yana yiyecek büfesindeki çalışanlara 3 farklı zamanda yaklaşarak sözlü sataşmada bulunduğunu belirten Mustafa, 7 yıldır aynı lokasyonda yiyecek büfesi işlettiklerini ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Mustafa, "Bu olayın bireysel olduğunu düşünüyorum. Buradaki toplumla hiçbir sorunumuz yok, şimdiye kadar da olmadı. Daha bu sabah o kişinin eski bir hükümet çalışanı olduğunu öğrendiğimde şok oldum. (Çalışanlarımızdan) 24 yaşındaki bir kişiye o dille konuşması çok şaşırtıcıydı." dedi.

Seldowitz'in tacizlerine karşı iki defa polisi aradıklarını belirten Mustafa, ancak "ifade özgürlüğü" kapsamında polisin kendilerine herhangi bir işlem yapamayacağını söylediğini aktardı.

Mustafa, bu olaydan sonra nefret söylemi ile ifade özgürlüğü arasındaki farkların konuşulması gerektiğine işaret ederek, "Burada kimseyle siyaset tartışmıyoruz, burada eski bir hükümet çalışanı, genç bir çocuğa sözlü tacizde bulundu çünkü onun karşı cevap verecek kadar İngilizcesi yeterli değildi." diye konuştu.

Olayla ilgili videoların sosyal medyada yayılmasından sonra birçok kişinin gelip kendilerine destek verdiğini de aktaran Mustafa, içinde bu kadar nefret taşıdığı için Seldowitz'e üzüldüğünü de sözlerine ekledi.

Seldowitz'in sözlü tacizine uğrayan büfedeki çalışanlardan 24 yaşındaki Muhammed Hüseyin de bu yaşanan olaylardan sonra kendisini yorgun hissettiğini, artık eskisi kadar müşterilere gülümseyemediğini belirtti.

ABD'ye 5 yıl önce gelen ve yaklaşık bir yıldır bu büfede çalıştığı bilgisini paylaşan Hüseyin, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını, Seldowitz'in eski bir hükümet çalışanı olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını dile getirdi.

"Politika yapıcı olduğu dönemde bu nefreti taşıdığını düşünmek gerçekten rahatsız edici"

Video kayıtlarının sosyal medyada yayılmasından sonra büfeye gelerek çalışanlara desteğini ileten müşterilerden Angine Vesali, Seldowitz'in bu olayla "ahlakını ve cahilliğini" ortaya koyduğunu belirtti.

Vesali, Seldowitz'in eski bir üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi çıkmasına da ayrıca şaşırdığını kaydederek, röportaj esnasında büfe çalışanlarına desteğini ileten bir kişiyi göstererek, "İşte Amerika bu. Çalışanı tanımayan bir beyefendi gelip olaydan dolayı özür diliyor." diye konuştu.

Büfe çalışanlarına destek için gelen vatandaşlardan Richard Porterfield de şunları söyledi:

"Bu yiyecek büfesine geldiğimde, o kişiyi tahrik edecek büyük bir Filistin bayrağı veya benzeri bir şey görmeyi bekliyordum ama burada hiçbir şey yok, sadece çalışanı Orta Doğu'dan olan yiyecek büfesi var. Bu olay çok korkunç. Umuyorum ki adalet sistemimiz, bu kişiyi cezalandırmasa bile böyle mükemmel ve dürüst bir şekilde çalışan insanlardan uzak tutar."

Porterfield, Seldowitz'in hasta biri olduğunu düşündüğünü kaydederek, "Benim hükümetimden eski bir çalışanın '4 bin Filistinli çocuğun öldürülmesi yeterli değil' demesi benim için çok üzücüydü. Bence o kişi hasta ve ilaca ihtiyacı var. Ayrıca korkarım bu olay, onun her zaman kalbinde ne olduğunu gösteriyordu." diye konuştu.

Seldowitz'in davranışının ABD'de ve dünyadaki mevcut nefret ve yabancı düşmanlığının sadece bir semptomu olduğuna dikkati çeken Porterfield, "O kişinin sadece New Yorklu olmadığını, (eski ABD Başkanı Barack) Obama hükümetinde üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olduğunu öğrenmek hayal kırıklığına uğrattı. O yıllarda ne düşündüğünü ne hissettiğini söylemek zor, çünkü bunları açıklamadı ancak benim ülkem için politika yapıcı olduğu dönemde bu nefreti taşıdığını düşünmek gerçekten rahatsız edici." değerlendirmesini yaptı.

"Ne yazık ki İslamofobi artıyor"

Olayla ilgili AA'ya yazılı açıklamada bulunan ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin New York şubesi (CAIR-NY) Başkanı Afaf Nasher de bu Arap Müslüman satıcının maruz kaldığı çirkin ayrımcı ifadelere hiç şaşırmadıklarını belirtti.

Nasher, "Ne yazık ki İslamofobi artıyor ve toplum üyelerimize yönelik nefret dolu söylemler yaygınlaşıyor. Filistin'deki bu son çalkantı ve İsrail'in seçilmiş yetkililerimizden aldığı destek, insanları, hain ve alçak bir kibirle Müslümanları hedef alma konusunda cesaretlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslamofobi nefrettir. Bu alçak, saygısız söylemin şehrimizde yeri yoktur. Bunu reddediyoruz ve yalnız olmadığımızı görmekten mutluyuz." ifadelerine yer verdi.

Olay

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı yaklaşımını gözler önüne sermişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Seldowitz, Manhattan'daki Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret etmiş, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine de, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." ifadelerini kullanmıştı.

Seldowitz'in, görüntülerde Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadislere yönelik korkunç hakaretlerde bulunduğu, satıcıya da "cahil" dediği dikkati çekmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Seldowitz, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde, Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğünü vekaleten yürütmüştü.