Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
ABD'nin 46. Başkan Yardımcısı Dick Cheney, kalp hastalığı nedeniyle 84 yaşında yaşamını yitirdi. Cheney, 11 Eylül sonrası saldırgan politikaların mimarlarından biri olarak biliniyordu.

ABD Başkanı George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan Dick Cheney'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney'nin ailesi açıklamada bulundu.

Cheney'nin uzun süredir kalp hastalığıyla mücadele ettiği aktarılan açıklamada, siyasetçinin 84 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.

11 Eylül sonrası sürecin saldırgan politikalarının mimarlarındandı

1941'de ABD'nin Nebraska eyaletinde doğan siyasetçi, Yale ve Wyoming üniversitelerinde eğitim gördü. Üniversite eğitiminin ardından dönemin Ekonomik Fırsatlar Ofisi Direktörü Donald Rumsfeld'in özel asistanlığı görevini üstlendi.

Dick Cheney, 1995-2000 yıllarında Halliburton adlı enerji ve savunma şirketinin üst yöneticisi (CEO) olarak görev yaptı.

Cheney, 1989-1993 yıllarında, George H. W. Bush döneminde Savunma Bakanlığı görevinde bulundu.

Cheney, özellikle 1991 Körfez Savaşı sırasında üstlendiği rolle dikkati çekti. Savunma Bakanlığı döneminde, ABD'nin ulusal güvenlik politikasının şekillendirilmesinde etkin bir rol oynayan Cheney, "Amerika'nın dostlarına silah, potansiyel düşmanlarına silah kontrolü" yaklaşımıyla öne çıktı.

Siyasetçi, 2001-2009 yıllarında Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush'un yardımcısı olarak iki dönem görev yaptı.

11 Eylül saldırıları sırasında Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Dick Cheney, bu dönemin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından biri olarak biliniyordu. 11 Eylül'ün ardından Afganistan'ın işgal edilmesi kararının en büyük savunucuları arasında yer aldı.

Cheney, 2003'te Irak'ın işgali ve kitle imha silahları iddialarının savunan başlıca isimlerden biri olarak anıldı. Bu süreçte ABD'nin Irak işgalinde en etkili figürlerden biri olduğu yorumları yapıldı. Ülkeyi kanlı bir kaosa sürükleyen işgal, sayıları net olarak bilinmemekle birlikte yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesine, çok daha fazlasının göç etmesine yol açtı.

Cheney'nin, Bush yönetimi döneminde dış politika ve güvenlik kararlarında, perde arkasında etkili olduğu değerlendiriliyordu.

37 yaşında geçirdiği ilk kalp krizinin ardından 4 kez daha kalp krizi geçiren siyasetçiye, 2012'de kalp nakli yapıldı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
