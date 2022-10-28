Eşinin öldürdüğü Songül, şiddet nedeniyle 2 kez düşük yapmış

KIRKLARELİ'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Zeynel Abidin Akbaş tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen Songül Akbaş (44), memleketi Van'da toprağa verildi. Kardeşi Abdullah Görer (34), ablasının 25 yıldır eşinin şiddetine maruz kaldığını ve 2 bebeğini de bu sebeple düşürdüğünü söyledi.

Kırklareli'nde Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Songül Akbaş, 2 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Zeynel Abidin Akbaş, tarafından tabancayla vuruldu. 4'ü erkek, 2 kız olmak üzere 6 çocuğu bulunan çiftin evinden gelen silah seslerini duyanlar, durumu polise haber verdi. İtfaiyenin yardımıyla eve giren ekipler, Akbaş'ı mutfakta başından vurularak yaralanmış halde buldu. Olay anında evin balkonundan atlayan kızları M.A.'ya ise apartmanın önünde ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Songül Akbaş ve kızı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Akbaş, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, vücudunda kırıkları olan kızı tedaviye alındı.

"Yeğenim balkondan atlayarak kaçmaya çalışmış. Eğer yeğenim kaçmasa onu da öldürecekmiş. 2'nci kattan atlayan yeğenimin birçok yerinde kırık var ve hayati tehlikesi devam ediyor. Son 1 aydır devlet buna bir ay uzaklaştırma vermesine rağmen bu cani gelip ablamı evinde katletti. Ablamla en son 15 gün önce görüştüm ve bana bu cani beni öldürecek demişti. Biz bu caninin en büyük cezayı almasını istiyoruz. Yoksa bu kadın cinayetleri asla bitmez. Bugün akrabalarımızla birlikte cenazemizi alıp köyümüze getirip aile mezarlığına defnettik."