Düzce'de eşi tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti: Zanlı tutuklandı

DÜZCE'de, eşi Kerim Şen tarafından darbedilerek ağır yaralanan 2 çocuk annesi Sergül Şen (45), tedavi gördüğü hastenede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Sergül Şen (45) toprağa verilirken, eşi Kerim Şen tutuklandı.

Olay, 3 gün önce gece saatlerinde merkeze bağlı Demetevler Mahallesi'nde bulunan Dünya Bankası Evleri'nde meydana geldi. Sergül Şen ile eşi Kerim Şen arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kerim Şen, eşini darbetti. Evden gelen çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri Kerim Şen'i etkisiz hale getirirken, sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahalede bulundu. Kafatasında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu tespit edilen Sergül Şen, ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Şen, 3 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan cinayet şüphelisi Kerim Şen, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Düzce Belediyesi'ne ait bir sosyal tesiste garson olarak çalıştığı öğrenilen Sergül Şen'in cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak Düzce Şehitlik Cami'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Şen'in ailesi, akrabaları, sevenleri ve belediyedeki mesai arkadaşları katıldı. Sergül Şen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı