Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama

Eşi Seden Bozbey ve kızı Side Bozbey Gürer ile gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama geldi. Bozbey, "Bursalılara yapılan doğru değil. Bursa’yı, Bursalıları çok sevmekten ve hizmet etmekten onur duyuyorum. Mücadelem; Bursa’nın geleceği, ekmeği ve bereketi içindir!" dedi.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi ve kızı dahil 55 şüpheli ile birlikte suç örgütü kurma, rüşvet ve imar kirliliği gibi suçlardan gözaltına alındı.
  • Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Bozbey ve diğer belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığı usulsüz emsal artışları yaparak maddi menfaat sağladığını tespit etti.
  • Operasyon kapsamında 51 ikamet, 23 şirket/iş yeri, 1 vakıf adresine el konuldu ve 4 firari şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile kızı Side Bozbey Gürer'in de aralarında bulunduğu 55 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

GÖZALTINDAKİ BOZBEY'DEN İLK AÇIKLAMA

Bozbey sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bursalılara yapılan doğru değil. Bursa’yı, Bursalıları çok sevmekten ve hizmet etmekten onur duyuyorum. Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümekten onur duyuyorum. Mücadelem, Bursa’nın geleceği, ekmeği ve bereketi içindir” ifadelerini kullandı. Bozbey paylaşımına eşi Seden Bozbey ile bir fotoğrafını da ekledi. 

SUÇLAMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

51 İKAMET, 23 ŞİRKET VE 1 VAKFA EL KONULDU

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Çağla Taşcı
Yorumlar (2)

Kaya Kartalı:

sana çok inanmak isterdik ama ......

dgsa apd:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti

Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti

Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
A Milli Takım'da tarihi maç öncesi 5 eksik var

A Milli Takım'da tarihi maç öncesi can sıkan gelişme