Eşi Selahattin Demirtaş'ı Cezaevinde Ziyaret Eden Başak Demirtaş: "Cezaevindeki Son Bayram Görüşümüz Olması Umuduyla" - Haberler

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Eşi Selahattin Demirtaş'ı Cezaevinde Ziyaret Eden Başak Demirtaş: "Cezaevindeki Son Bayram Görüşümüz Olması Umuduyla"

ANKA - Dilan Kutlu - Güncel
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Eşi Selahattin Demirtaş'ı Cezaevinde Ziyaret Eden Başak Demirtaş: 'Cezaevindeki Son Bayram Görüşümüz Olması Umuduyla'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde ziyaret eden Başak Demirtaş, eşinin ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın her zamanki gibi güçlü ve moralli olduğunu belirterek, “Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla” dedi.

SELÇUK, İZMİR (ANKA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde ziyaret eden Başak Demirtaş, eşinin ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın her zamanki gibi güçlü ve moralli olduğunu belirterek, "Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla" dedi.

Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini sosyal medya hesabından duyurdu. Demirtaş'a, eşinin koğuş arkadaşı eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın eşi Zeynep Mızraklı da eşlik etti.

Başak Demirtaş, eşiyle ve cezaevi önünden Zeynep Mızraklı ile fotoğrafını "Zeynep Abla ile bayram görüşünden çıktık. Selahattin ve Selçuk Hoca her zamanki gibi güçlü ve moralliydiler. Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla Zeynep Abla ile hepinizin bayramını kutluyor, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyoruz" notuyla paylaştı.

ANKA / Dilan Kutlu - Güncel

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