Eşi ile üvey kızını öldürüp, intihara kalkışan sanık: Önce onları sonra da kendimi bıçakladım

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, tartıştığı eşi Hörmet Doğan (20) ve üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) boğazından bıçaklayarak öldüren, aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan'ın, 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Doğan, "Olay günü üvey kızımı eşim, öz babasına götürmek istedi. Bu yüzden tartıştık, kendimi kaybedip, önce onları sonra da kendimi bıçakladım" dedi.

Olay, geçen yıl 11 Aralık günü saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi. Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Yaralı Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızı, Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaya Doğan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

İki tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.