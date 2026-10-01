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Eser Eken, Gelibolu'daki 250 yıllık çiftliği sanatseverlere açtı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Eser Eken, babasından kalan yaklaşık 250 yıllık çiftliği restore ettirerek Atıf Bey Sanat Çiftliği adıyla sanatseverlere açtı. Çiftlikte seramik ve dokuma gibi atölyeler kurulurken, civar köylerdeki gençlere sanat eğitimi veriliyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sahibinin girişimiyle yeniden ayağa kaldırılan yaklaşık 250 yıllık çiftlikte sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriliyor.

İlçede yaşayan Eser Eken, 1978'de babasının kendisine verdiği 3,5 dönümlük alan üzerine kurulu çiftlikte 5 yıl tarım ve hayvancılık yaptı.

Eken, daha sonra çeşitli sebeplerden dolayı uzun süre atıl kalan çiftliği 2016'da yeniden ayağa kaldırmak istedi.

Çiftlik içindeki 3 binada başlatılan restorasyon çalışmalarını 2022'de kızının desteğiyle tamamlayan Eken, burada kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Eken, AA muhabirine çiftliği "Atıf Bey Sanat Çiftliği" adıyla sanatseverlere açtığını söyledi.

Çiftliğin yaklaşık 250 yıllık olduğunu belirten Eken, "Bu çiftlik bana babamdan kaldı. Benim amacım kültür, tarih ve sanat yoluyla bütün dünyaya Gelibolu'yu tanıtmak. Bunun için programlar hazırlıyorum. Bunlar kültür ve sanat programları. Aynı zamanda civardaki köylere ulaşıp, oradaki gençlere sanat eğitimi veriyoruz." ifadesini kullandı.

Eken, çiftliğin Çanakkale Savaşları'nda da askeri amaçla kullanıldığının altını çizerek, manevi bir değerinin olduğunu anlattı.

Çiftliği adeta kültür sanat merkezi haline getirdiğini dile getiren Eken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seramik, dokuma, ekoprint, vitray ve mum üzerine atölyeler kuruldu. Buraya çok değerli hocalar geldi. Bu civardaki köy gençlerine de ulaşabilmeyi, onları sanatsal olarak yetiştirip, hem maddi bakımdan gelir kazanmaları hem de bu civarda sanatı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Gelibolu'ya uluslararası sanatçıları davet etmeyi planlıyoruz. Üniversite hocalarımız gelip burada uluslararası etkinlikler yapmak istiyorlar."

Kaynak: AA
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