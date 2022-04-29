Esenyurt'ta yangında mahsur kalanları çevredeki vatandaşlar kamyonetle kurtardı - Haberler

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Esenyurt'ta yangında mahsur kalanları çevredeki vatandaşlar kamyonetle kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Esenyurt'ta bir binanın zemin katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda kalan vatandaşlar apartmanda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlardan biri kamyonet tipi aracını binanın cam kısmına yanaştırdı. Kamyonetin üzerine binerek kurtarılan vatandaşların yaşadığı panik cep telefonu ile kaydedildi.

Esenyurt'ta bir apartmanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası daire kullanılmaz hale geldi. Dairenin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜST KATTA KALANLARI ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Apartmanın ikinci katında yaşayanlar, yangında mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına çevredeki bir sürücü yetişti. Kamyonetini birinci kattaki dairenin camının önüne yanaştıran sürücü, mahsur kalanları kurtardı. Yaşananlar ise başka birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta yangında mahsur kalanları çevredeki vatandaşlar kamyonetle kurtardı

"ALT KAT YANIYORDU"

Görgü tanığı Yunus Emre Süzer, "Ders çalışıyordum. Bu sırada annem yangın çıktığını söyledi. Ben apartmandan hızlıca indim. Dışarı çıktığımda, etraf dumanlıydı. Alt kat yanıyordu. Ben hemen itfaiyeyi aradım. Bir kişi, üzerine battaniye alıp, mahsur kalan bir kişiyi kurtardı. Yüksek bir araç vardı. Sürücüsü camın altına getirdi. Oradan insanlara yardım etti" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Haberler

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