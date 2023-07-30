Esenyurtta tekel bayinde öldürülenlerden biri arkadaşını ziyaret için oradaymış

ESENYURT'TA iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırının yeni detayları ortaya çıktı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mehmet Erzen'in daha önce saldırganlardan birini silahla yaraladığı, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında bu nedenle husumet bulunduğu belirtildi.

ESENYURT'TA iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırının yeni detayları ortaya çıktı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mehmet Erzen'in daha önce saldırganlardan birini silahla yaraladığı, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında bu nedenle husumet bulunduğu belirtildi. Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen'in ise sosyal medya hesabından iddiaya göre yaptığı küfürlü paylaşım üzerine tekel bayisine gelen şüphelilerin çıkan tartışmanın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ise Yusuf Erzen'in arkadaşı olduğu, ziyaret için tekel bayiine geldiği öğrenildi.

Olay, dün 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki tekel bayiinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçtı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada, 12 kovan bulunurken, tekel bayisinde ise 1 pompalı tüfek, 2 tabanca 50 mermi ele geçirilidi. Çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden Murat Özer, dün Esenyurt'ta yakalandı. Ekiplerin, diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö'yü yakalamak için çalışması sürüyor. Murat Özer ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINI ZİYARETE GİTTİ

Saldırıda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın Yusuf Erzen'in arkadaşı olduğu, aynı mahallede yaşadıkları ve arkadaşını ziyaret için tekel bayiine geldiği öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDAGörüntülerde, 3 kişi iş yerinde konuşurken, 4 kişi içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanını, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

ARALARINDA HUSUMET VARDIÖte yandan ölen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mehmet Erzen'in geçtiğimiz aylarda saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve cezaevinde olduğu öğrenildi. Şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında bu nedenle husumet bulunduğu, saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen'in ise sosyal medya hesabından yaptığı hareket içerikli paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek Yunus Emre Erzen'e babası Cantürk Erzen'i sordukları ve çıkan tartışmanın ardından saldırının gerçekleştiği belirtildi. -------------------------------Yakalanan Murat Özer'in fotoğrafı-Aranan iki şüphelinin fotoğrafı-Güvenlik kamerası görüntüleri-Saldırganların içeri girişi-Tartışmaya başlamaları-Bir kişinin silahla vurulması-Polis araçlarında görüntüler- Tekel bayisinin mermilerin isabet ettiği camları

-Genel ve detay görüntüler