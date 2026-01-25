Haberler

İstanbul'da kafasıyla araç camını kırarak sürücüye saldıran kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta başka bir sürücünün önünü kesip saldırıda bulunan kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yeni Trafik Kanunu teklifiyle, bu tür davranışlara karşı caydırıcı cezalar getirileceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesen, kafasıyla camı kırarak sürücüye saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından, iki hafta önce Esenyurt ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesen, kafasıyla camı kırarak sürücüye saldıran ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kişiyle ilgili paylaşımda bulundu.

N.D. isimli sürücünün yakalandığını ve hakkında TCK 151-1, TCK 179/2, TCK 125 ve 11. Yargı Paketi'yle düzenlenen TCK-223. maddelerindeki suçlardan adli işlemin başlatıldığını aktaran Yerlikaya, "Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu tür davranışlar hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, vatandaşlardan, trafik güvenliğini hiçe sayanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek, şunları kaydetti:

"Yeni kanun teklifine göre 'saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye' caydırıcı cezalar geliyor. Bu madde kanuna ilk kez girdi. İlk kez yeni Trafik Kanunu teklifine giren maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz."

