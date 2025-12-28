Esenyurt'taki Kazada Ölen 2 Kişinin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı; 'Diğer Şoför Rahatsız Sen Gel' Demişler

ESENYURT'ta pazara giden vatandaşları taşıyan servis minibüsü kazasında hayatını kaybeden şoför Niyazi Çelik (61), Ahmet Kandemir (44) ve Hacer Çakmakçı'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şoför Niyazi Çelik'in (61)'in cenazesi Esenyurt'ta öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ahmet Kandemir'in (44) cenazesi ise Pazartesi günü Sinop'un Durağan ilçesinde toprağa verilecek. Diğer yandan, şoför Niyazi Çelik'in olay günü izinli olmasına rağmen 'Diğer şoför rahatsız sen gel' dedikleri için servis taşımacılığı yapmaya gittiği ortaya çıktı.

Kaza, saat 17.10 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. Niyazi Çelik'in kullandığı 34 LLY 457 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti; 1'i çocuk olmak üzere 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden şoför Niyazi Çelik, Ahmet Kandemir ve Hacer Çakmakçı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

'EK İŞ OLARAK SERVİS ÇEKİYORDU'

Şoför Niyazi Çelik'in amcasının oğlu Nizamettin Çelik, "Amcasının oğluyum. Orada ücretsiz hizmet taşımacılığı yapıyordu. Tabii yolcuları almaya gitmiş. Gelirken fren boşalmasından dolayı kaza geçirmişler. Bizim de kimseyle bir alıp verdiğimiz yok. Ücretsiz hizmet yapan biridir. 3-4 sene önce Hacca da gitmişti. Durum bundan ibaret. Biz de üzgünüz. Ek iş servis çekiyordu, haftasonu da o pazarda ücretsiz hizmet taşımacılığı yapıyordu. Önce Mimar Sinan'a kaldırdılar, orada Çam Sakura'ya getirdiler, orada vefat etti. Fren boşalmasından dolayı olan bir hadise. Biz de üzgünüz. Rapor bekliyoruz. Dört çocuğu var; 3 kız 1 oğlu var. Onlar taziye evindeler, orada bekliyorlar. Biz de buraya rapor almak için geldik. " dedi.

'DİĞER ŞOFÖR RAHATSIZ SEN GEL DEMİŞLER'

Çelik, "Hanımı dedi ki "Bir şoför hastalanmış gitmemiş, onu çağırmışlar 'Gel al' diye. Hadise aynı böyle gelişmiş. O da 'Ben bugün gelemeyecektim' demiş. 'Bir şoför rahatsız gelemez, sen gel al' demişler. O da ücretsiz gitmiş, taşımacılık yaparken fren boşalması olmuş. Normalde o arabanın o gelişi viteste değil. Kalp krizi de olsa o araba viteste olsa o hızı yapmaz. Mermi gibi araba geliyor, bu fren boşalmasından dolayı o dereye uçmuş" dedi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı. Esenyurt'ta pazardaki müşterileri taşıyan servis minibüsünün şoförü Niyazi Çelik'in cenazesi Esenyurt'ta öğlen namazına mütaekip kılınacak cenaze namazının ardından Başakşehir Hoşdere Mezarlığı'nda defnedilecek. Ahmet Kandemir'in cenazesinin ise Sinop'un Durağan ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.