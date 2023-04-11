ESENYURT'TA KUYUMCU DÜKKANI SOYGUNU: 4 KİLO ALTIN ÇALDILAR

Olay, saat 04.45'te Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Şehitler Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Otomobille kuyumcu dükkanına gelen 4 kişi ellerindeki aletlerle kilidi kırıp kepengi yarıya kadar açtı. Şüphelilerden ikisi vitrindeki altınları, diğer şüphelinin elindeki çuvala doldurdu. Maske ve kafa feneri takan üç şüpheli içerideyken diğer şüpheli de kuyumcu dükkanı kapısında gözcülük yaptı. Kuyumcudaki diğer altınları da alan şüpheliler, alarm devreye girince panik yaparak hızla kaçtı. Kuyumcu dükkanı sahibi Ayhan Marti, "4 kilogram civarında altın çalındı.5 dakika sonra polis gelmiş. Soyguncular ortadan kayboldular" dedi.Yaklaşık 3 dakika süren soygun sonrası polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel