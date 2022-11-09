Kadın yolcuyu saçlarından sürükleyen taksiciye 1.823 lira ceza kesildi

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda bir taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgayı gören çevredeki vatandaşlar ile o sırada bölgeden geçen 112 Acil Servis ekibi de araya girerek, tarafları ayırmaya çalışmıştı.

KADINA VURDUĞU ANLAR KAMERADA

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise taksicinin kavga sırasında kadın yolcuya vurması ve çevredekilerin olaya müdahalesi yer almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesince sürücünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi de süresiz olarak iptal edilmişti.

HEM PARA HEM MEN CEZASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı basın kuruluşları ve sosyal mecralarda çıkan "Taksici kadın yolcusuna saldırdı" başlıklı haberler üzerine çalışma yaptı. Taksi şoförü A.A'nın aracına aldığı 2 yolcuyu gitmek istedikleri yere kadar götürdüğünü, yolcularla arasında ücret ödeme yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirleyen ekipler, sürücüyü yakaladı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "belediyeden alınan çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmak"tan 1823 lira para cezası kesilirken, araç da 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Taksi sürücüsü, hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması için Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

"SAÇIMI ÇEKTİLER, BİR TOMAR SAÇIM ELLERİNDE KALDI"

Taksici savunmasında, "Sabah saatlerinde bir kadını Yenibosna'dan diğerini İkitelli'den aldım. İkitelli'den aldığımın erkek arkadaşıyla bir sorun yaşadığına kulak misafiri oldum. Esenyurt'ta evlerinin önüne gidince erkek arkadaşının arabasının evin önünde olduklarını gördüler. O esnada panikleyip 'Ağabey bizi kurtar, bu beni öldürecek' dedi bir tanesi. Ben de bir aşağı sokağa devam ettim, erkek arkadaşıyla alt sokakta kafa kafaya geldik. Kadınlar da arabadan kaçtılar. Ben de kadınların kaçış yönüne gittim ücretimi almak için. Taksimetre 300-350 TL'ydi. Ben iki kadını tekrar arabaya aldım. Üst caddeye çıktık bana 'Ücreti ödemeyeceğiz' dediler. Kadınların bir telefonu vites kutusunun yanındaydı, aldım ve dedim ki 'O zaman karakola gideceğiz'. Seyir halindeyken küfrettiler ve bana saldırdılar, saçımı tutup çektiler, bir tomar saçım ellerinde kaldı" dedi.

"NEDEN PİŞMAN OLAYIM? BUNLAR İNSAN DEĞİL"

Şahıs açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Kırmızı ışık yanınca durdum, iş çığırından çıkmıştı. İki kişi birden seyir halindeyken vuruyorlardı. Araçtan inerek kendimi kurtardım. Bu sefer de benim gözüm döndü. Kim olsa aynısını yaşardı çünkü bunlar görünürde kadın ama bir erkeğin yapamayacağı hareketler yaptılar. Dışarıda da onlar saldırdı bana. Ben o an çok korktum. Bizde bir kadına vurunca bütün erkekler erkeği döver ya normalde ondan çok korktum. Olayın devamında kadınlar telefonumu aldı, aracın anahtarını da aldı. Olay sonrasında o kadınlar gelip bana sarılıp özür dilediler. 'Dayı kusura bakma, özür dileriz, böyle olmasını istemezdik' dediler. Taksicilik hayatım bitti. Neden pişman olayım? Bunlar insan değil. Ben Büyükşehir Belediyesi'nden benim ruhsatımı iptal edenlere sesleniyorum: Araç içi kamera görüntülerini izleyebilirlerdi. İptal kararı öncesinde o görüntülere göre karar verselerdi, olmaz mıydı?"