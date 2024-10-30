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Terörden gözaltına alınan Ahmet Özer tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, savcılık ifadesinin ardından 'Terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Özer, Savcılık ifadesinin ardından 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TERÖRDEN GÖZALTINA ALINDI, EVİ, İŞ YERİ VE ARACI ARANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak, üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracında arama yapılmıştı.

DİKKAT ÇEKEN ÖRGÜTSEL EVRAKLAR

Soruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlara göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede şüpheli Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedilmişti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN REMZİ KARTAL İLE 14 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Şüpheli Özer hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, bu kapsamda konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketleri içeriklerine göre, yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlenmişti. Soruşturmada elde edilen bu bilgilere göre Özer'in terör örgütüyle süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı bildirilmişti.

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, savcılık ifadesinin ardından 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Terörden gözaltına alınan Ahmet Özer tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Güncel

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Yorumlar (18)

ROTA ANIMALS:

İftira atıldığı dünya alem biliyor. Peki apo mecliste konuşsun diyenlere ne yapilacak

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yanıtYanıtla
Mücahit Kılıç:

En ustteki siyasetçiden en alttaki siyasetçiye kadar kim terör örgütuyle anlaşma, iyi dil, destek ve yanyana olduysa ve oluyorsa hepsi hakkında soruşturma açılmalı hepsi siyasetten düşürülmelidir. Teröristle anlaşanda anlaşmaya çalısanda teröristtir.

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10
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Yalçın Karaduman:

Bitmez bunlar it sürüsü gibi

107
24
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Evvab:

dem partide top yekun kapansın. partililere ömür boyu siyasi yasak getirilsin.

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Murat Kara:

adalete güven kalmayınca at izi it izine karışıyor ne yazık ki şimdi bu adam suçlu mu değil mi karar vermek zor

56
43
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Evvab:

olması gereken de buydu. geç bile kalındı. kim terör yanlısı ise açıktan destek veriyor ise gideceği yer yargı ve hapishane dir. keşke idam cezası gelse.

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Alkurt:

Yüzü güzel bakmıyor..Terör ile bağlantısı varsa bence afetmemeli.. Cezası neyse verilmeli

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Selanikli vedat:

Bu konuda acıma olmaması gerekir ! Kim terör örgütleri ile ilişik ise bedelini ödemeli

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cumali inan:

DEMlenmişlere ‘her şey çok güzel oldu’

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17
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Ömer Tokgöz:

??????

13
10
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