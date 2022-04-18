Eşeğin ısırdığı küçük Fatma'ya, boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da eşeğin ısırması sonucu yüzünün bir bölümünde hasar oluşan ve göz kapağı kopan Fatma Arslan'a (3) boyun bölgesinden alınan dokuyla yeni göz kapağı yapıldı.

Olay geçen hafta, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Halime Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan Fatma Arslan, havuç vermek istediği eşeğin ısırması sonucu başından yaralandı. Saçlı derisi ve yüzünün büyük bölümünde hasar oluşan küçük Fatma, ailesi tarafından götürüldüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Gaziantep'teki bir özel hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan Fatma'nın saç derisi ve yüz kısmı onarılırken, kopan göz kapağı da boyun bölgesinden alınan dokuyla yeniden yapıldı.

Fatma'nın babası Ömer Arslan, eşeğin evinin önünde bağlı olduğunu ve bir anlık dalgınlıkları sonucu kızlarını ısırdığını söyleyerek, operasyonu gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.