Erzurumlu Yazar Dedesi İçin Gazilik Madalyası Talep Etti

ERZURUMLU yazar Zekiye Çomaklı (70), 1969 yılında lisede ödev için kaleme aldığı dedesi Yusuf Koçak'ın hatıralarından yola çıkarak, Milli Savunma Bakanlığı'ndan ona gazilik madalyası verilmesini istedi. 1893 doğumlu olan dedesinin kendi atı ve silahıyla Sarıkamış Harekatı'na katıldığını ve Soğanlı Dağları'nda sol kolu ve elinden yaralandığını ifade eden Çomaklı, MSB'ye gönderdiği dilekçesinde, "Dedeme gazilik madalyası verilmesinden başka bir talebim yoktur" dedi.

Evli ve 2 çocuk annesi Zekiye Çomaklı, Sarıkamış Harekatı'na katıldığını ileri sürdüğü dedesi Yusuf Koçak'a gazilik madalyası verilmesi için Milli Savunma Bakanlığı'na müracaat etti. Okula giderken öğretmeninin Sarıkamış Harekatı ve Erzurum'un kurtuluşu konusunda dedesiyle yaptığı ödevin notlarında hareket ederek gazilik madalyası talebinde bulunduğunu ifade eden Çomaklı, "1893 yılında dünyaya gelen dedem ben 19 yaşındayken 1973 yılında vefat etti. Çocukken dedemden çokça hatıralarını dinlerdik. Lisede okurken öğretmenimizin verdiği ödevleri de dedemin anlattığı hatıralardan yazardım. Dedem, bir hatırasında bana Araplar Düzü'nde 6 aylık askerken başlayan Sarıkamış Harekatı'na nasıl katıldığını anlatmıştı. İlçedeki arkadaşları Fillo Hafız ve İsa Bey ile birlikte Soğanlı Dağları'ndaki savaşa katılmışlar. Dedem, savaş sırasında sol koluna isabet eden şarapnel parçası sebebiyle yaralanmış. Dedemin ölmediğini gören arkadaşları onu Erzurum'daki hastaneye ulaştırmışlar. Dedem, tedavisi sonrası Erzurum-Erzincan kara yolunun Tercan Mustafabey bölümünde çalışan yol taburunda geri hizmetli olarak görevlendirilmiş. Ermenilerin bölgede Erzurum'u işgaline kadar burada görev yapmış. Aşkale ilçesinden arkadaşları İsa Yılmaz, Cihan Çoban, Fillo Hafız ve Gençağa Bey ile kendi at ve silahlarıyla mücadeleye destek veriyorlar. Savaş bitiminde tekrar Aşkale'ye geri dönüyorlar. Dedem, savaş sırasında 28'inci Fırka 83'üncü Alay 2'nci Tabur Komutanları Yüzbaşı Musa Kazım ve Yüzbaşı Harputlu Kürt Selim komutasında görev aldığını anlatıyordu" diye konuştu.

'BAŞKA BİR TALEBİM YOK'

İki çocuğu olan dedesine gazilik madalyası verilmesi için ilk olarak 2009'da müracaat ettiğini, kendisinden istenen o döneme ait belgeler ile fotoğrafları bulamadığı gerekçesiyle talebinin kabul edilmediğini kaydeden Çomaklı, yeni müracaatına dedesiyle ilgili fotoğraflar da eklediğini bildirdi. Fotoğrafta dedesinin elindeki yaranın bariz şekilde görüldüğünü anlatan Çomaklı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan dedesinin iadeiitibarının yerine getirilmesini istedi. Dedesi Yusuf Koçak gibi savaşa katılan arkadaşları Fillo Hafız ve İsa Bey'in evrakları bulunamadığı için gazilik madalyasını alamadıklarını kaydeden Çomaklı, şunları söyledi: "Bu konuda dedemin hakkı olan gazilik madalyası dışında bir talebimiz yoktur. Sarıkamış Harekatı'nda Soğanlı Dağları'nda görev almış, vurulmuş gazi olmuş. Tedavisi sonrası yine mücadelesine devam etmiş. Bu konuda hiçbir talebi bulunmamış. Şimdi ben torunu olarak dedemin hakkı olan gazilik madalyasını verilmesini istiyorum. Başka hiçbir talebim ve beklentim yoktur."

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,