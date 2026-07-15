Doğu İllerinde 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Erzurum, Ardahan, Kars, Erzincan, Ağrı ve Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programları düzenlendi.

Erzurum'da, Valilik koordinesinde Asri Mezarlık'taki şehitlikler ile Karskapı Şehitliği ziyaret edildi.

Şehitliklerde İl Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti, katılımcılar mezarlara karanfil bıraktı.

Programa, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, ilçe kaymakamları, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Program çerçevesinde protokol üyeleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri de gazi ve şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Etkinlikler kapsamında öğle namazı öncesinde şehitler için mevlit okundu, hatim duası yapıldı.

Ardahan

Ardahan'da Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan Şehitliği'nde program düzenlendi.

Burada dua eden katılımcılar, şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından il protokolü Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, 25. Hudut Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkan Vekili Menekşe Bekmez, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kars

Kars'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törende Kars Valisi Ziya Polat, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nail Türe ve Belediye Başkanı Ötüken Senger Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kars Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, mezarlara karanfil bıraktı.

İl Müftüsü Yavuz Yıldız, dua okudu.

Erzincan

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Recep Gündüz için Erzincan'ın Tercan ilçesinin Kurukol köyünde anma programı düzenlendi.

Şehit Gündüz'ün mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, mezarına karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, daha sonra Gündüz ailesini ziyaret etti.

Vali Hamza Aydoğdu, beraberindekilerle Tercan ilçesine bağlı Edebük köyünde 15 Mayıs 1994'te terör saldırısı sonucu şehit olan 9 vatandaşın da mezarlarını ziyaret edip dua okudu.

Ağrı

Ağrı Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, şehitler için dua edildi.

Programa Vali Önder Bozkurt ve il protokolü katıldı.

Iğdır

Iğdır'da da Asri Mezarlık'ta etkinlik düzenlendi.

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve beraberindekiler, Asri Mezarlık'taki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Burada şehitler için dua edilip kabirlere karanfil bırakıldı.