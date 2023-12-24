Erzurum Tarım Sektörüne ZİHA Teknolojisi

ERZURUM tarım sektörü teknolojide 4.0'ı yakaladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan Zirai İnsansız Hava Aracı ( Ziha ) tarım sektörünün hizmetinde kullanılacak. 10 dakikada 30 dekar araziyi gübreleyip ilaçlayabilecek olan Ziha, tarım sektöründe verimliliği, ürün gelişim seviyesinin izlenmesi, sulama kapasitesi ve etkinliği, hastalık ve zararlılarla mücadele, bitki besleme amaçlı olarak kullanılacak. Ziha, sayesinde mahsulün büyüme aşamaları, ürün sağlığı ve toprak varyasyonları hakkında gerçek zamanlı bilgileri elde edilebilecek. Erzurum Büyükşehir Beledisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, tarımda 4.0'ı yakalamak için çalışma başlattıklarını belirterek, Hem çiftçiye destek olacak hem de toprağın daha etkin ve verimli kullanılması için teknolojiden yararlanacağız dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan Zirai İnsansız Hava Aracı ( Ziha ) kar yağışının olmaması sebebiyle arazide ilk uçuş ve ilaçlama testini gerçekleştirdi. ZİHA ile sonbaharda sürülen bir arazide ilaçlama ve gübreleme yapıldı. İlkbaharda başlayacak ekimle birlikte çiftçilerin hizmetine sunulacak ZİHA ile ilaçlama ve gübreleme yapılacam. Çift motoru sayesinde 40 kilograma kadar ilaç ve 50 kilogram da gübre sepme kapasitesine sahip olan ZİHA, 10 dakikada 30 dekar araziyi gübreleyip ilaçlayabilecek.

Tarım sektöründe verimliliği, ürün gelişim seviyesinin izlenmesi, sulama kapasitesi ve etkinliği, hastalık ve zararlılarla mücadele, bitki besleme amaçlı olarak kullanılması planlanan ZİHA, mahsulün büyüme aşamaları, mahsul sağlığı ve toprak varyasyonları hakkında gerçek zamanlı bilgileri de sağlayacak., Ekilen ürünün yetişme süreci boyunca izlenen tarımsal alanlardan elde edilen yüksek çözünürlüklü anlık görüntüler ve kızıl ötesi tarama görüntüleri sayesinde gerekli durumlarda acil önlemlerin alınmasını da destek verecek. Aynı zamanda değişik hacimlerde sıvı ve katı tanklarına sahip olan ilaçlama dronu ile kısa sürede ve yüksek etkinlikte zirai ilaç veya bitki besin elementi uygulamalarının insan sağlığına zarar vermeden yapılmasını da sağlayacak. Çift atomizasyonlu sprey sistemi, aktif fazlı dizi radar ve ikili görüş özelliklerine sahip olan ZİHA ile arazi inceleme, haritalama da yapılabilecek.

HEDEF TARIMDA 4.0'I YAKALAMAK

Erzurum Büyükşehir Beledisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, tarımda 4.0'ı yakalamak için çalışma başlattıklarını belirterek, Hem çiftçiye destek olacak hem de toprağın daha etkin ve verimli kullanılması için teknolojiden yararlanacağız. Uygulama ile hem çiftiye destek olacak hem de toprakların etkin kullanılmasını sağlayacak. Dronun yanısıra 2 adet djital toprak analiz cihnazı getiriliyor. Onlarla beraber gübreleme ve ilaçlama yapılmasının yanısıra toprak analizi yaparak ilimiz ve bölgemiz tarımına hizmet edeceğiz. Tarımda djitalleşmeyle yanlış gübre kullanımını önlenmesini de hedefliyoruz. Tarımda djitalleşmenin yanında dronla şehrimizdeki kanalizasyon, açık sulak alanları da ilaçlayacağız diye konuştu.

TÜRKİYE OLARAK BİRAZ GEÇ KALDIK

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, tarımda dijitalleşmede Türkiye'nin biraz geç kaldığını söyledi. Avrupa ve bazı Asya ülkelerinde tarımda dijitalleşmenin 4.0 ya da 5.0 olarak anıldığını ifade eden Çalmaşur, Tarımda artık dijitalleşme çağına girdik. Türkiye olarak biraz geç kaldık diyebiliriz. Avrupa ve Asya'nın bazı ülkelerinde artık dijitalleşme tarım 4.0 ya da 5.0 diye anılıyor. Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı uygulama çok iyi. Biz de fakültamizde akıllı tarım dersinde benzer şeylerden bahsediyoruz. Artık klasik sistemlerden vazgeçip akıllı tarım, yazılımlar, bilgisayar sistemini geçmeliyiz. Tarımda toprak analizleri, sulama sistemleri, ilaçlama, gübreleme sistemleri akıllı cihazlarla yapılıyor. Araziyi, tarlayı sürürken, ekerken traktörler insansız olarak hareket edebiliyor. Toprak analizleri pulluğa takılan sensörlerle yapılabiliyor. Gübre analizleri yapılabiliyor. Dronlarla zararlı, hastalık olan bölgeler tespit edilip, nokta ilaçlama gübreleme yapılabiliyor dedi. (DHA)