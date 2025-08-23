Erzurum Kültür Yolu Festivali 7. Gününde Zengin Etkinliklerle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali yedinci gününde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Bakanlığın, Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlediği festivalin 9. durağı Erzurum'da, kültür ve sanatı birleştiren programlar gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve tiyatro gibi etkinlikler düzenleniyor.

Sanatçı Siyam, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.

Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Dosta Doğru" programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Erzurumlularla bir araya geldi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki "Can Azerbaycan'dan Sevgilerle" etkinliği ise halk sanatçısı Mansum İbrahimov yönetimindeki Karabağ Muğam Grubu ile Türkiye'deki Azerbaycan Kültür Merkezi'nin "Zengezur" Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu ilgililerin beğenisini topladı.

Müzisyenler İlayda Türkü Yıldız ve Rıdvan Adede'nin yorumlarıyla, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde davetlilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Kale Önü Aşıklar Sahnesi'nde gerçekleşen "Kerem, Garip, Şenlik Ruhsati Programı" kapsamında sahneye çıkan aşıklar Fuat Çerkezoğlu, Ahmet Poyrazoğlu, Kul Nuri, Sabri Yokuş ve Yakup Kuştaşoğlu saz ve sözleriyle dinleyenlerin beğenisini topladı.

Erzurum Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Erzurum'un Karaz Kültürü ve Ötesi: Büyük ve Karmaşık Kültürel Bir Olgunun Anatomisi" başlıklı sempozyumda Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak ve Dr. Gülşah Öztürk, Karaz kültürüne dair önemli bilgiler paylaştı.

Olimpiyat Parkı'nda kurulan, içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti. Çocuklar, festivalin yedinci gününde, "Kral Şakir Mini Şölen" çocuk tiyatrosuyla en sevdikleri çizgi film karakterlerini sahnede izleme fırsatı buldu.

İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Astronomi Atölyesi" ile minikler, gökyüzünün gizemli dünyasını keşfetmenin heyecanını yaşadı.