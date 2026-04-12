Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklık sıfırın altında 4 dereceye kadar düşerken, karla kaplanan yollar ve buz tutan araçlar sürücülere zorluk çıkarıyor. Karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

Erzurum'da kar yağışı sonrası, soğuk hava etkili oldu.

Termometrelerin gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, park halindeki araç camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar kar ve buzla kaplandı.

Kars

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Yağışla doğa yeniden beyaza büründü.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla kar etkili oluyor.

Kar yağışıyla her taraf beyaza büründü, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Erol Gök, kışın ağır geçtiğini belirterek, "Bu sene kış gerçekten uzun sürdü. Bu sabah kalktık gene her yer beyaza bürünmüş. Bakalım sonumuz ne olacak Allah hayra çevirsin." dedi.

Diğer yandan Kars- Erzurum yolu Mescitli mevkisinde Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürdü.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Karla birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Yollarda buzlanma oluştu.

Kaynak: AA / Günay Nuh
