Haberler

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum, Kars ve Ardahan'da hava sıcaklıkları sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken, buzlanma ve kırağı oluşumu görülüyor. Erzurum'da çatılarda buz sarkıtları, Kars'ta araç camlarında buz birikintileri meydana geldi. Sarıkamış'ta belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yaparken, Ardahan'da akarsuların yüzeyleri de buz tuttu.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece termometrelerin sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Bazı çeşmelerin buzla kaplandığı kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Kars

Kars'ta da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü kentte, soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, çatılarda dev buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Araçlar ile evlerin camlarının buz tuttuğu ilçede vatandaşlar arabalarını branda ile sararak soğuktan korumaya çalıştı.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.

Akyaka ilçesinde de soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kentte gece sıfırın altında 18 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Soğukların etkisiyle akarsuların yüzeyi buz tutarken, ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Kura Nehri bölgesinde yer yer sis oluştu.

Göle ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece ölçüldü.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! 'Tur Aslan'ın' diyor

Galatasaray yapay zekanın da ayarlarıyla oynadı
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli

Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
Tarihi zafere gölge düşüren detay! Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı

Geceye damga vuran görüntü!
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Büyükşehir belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! 'Tur Aslan'ın' diyor

Galatasaray yapay zekanın da ayarlarıyla oynadı
2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor