Erzurum İl Jandarma Komutanı Uğurlu, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

Güncelleme:
Albay Hakan Uğurlu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Uğurlu, oylama süreci ve seçtiği fotoğraflar hakkında bilgiler verdi.

Erzurum İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uğurlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafını seçen Uğurlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesine oy verdi.

Uğurlu, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", Portre" kategorisinde ise Daniel Cardenas'ın çektiği "Vakur" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafları beğendiğini belirten Uğurlu, AA çalışanlarına başarı diledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
