Haberler

Erzurum Diplomasi Akademisi 11. Yılını Kutladı

Erzurum Diplomasi Akademisi 11. Yılını Kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Erzurum Diplomasi Akademisi, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programının 11. yıl açılış programını gerçekleştirdi. Öğrencilere ekopolitik, jeopolitik, kültür sanat gibi çeşitli alanlarda atölye çalışmaları sunulacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlatılan, lise, üniversite ve lisansüstü öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programında hizmet veren Erzurum Diplomasi Akademisinin 11. yıl açılış programı gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıklıoğlu Salonu'nda düzenlenen akademi, 11. yılında da birçok alanda katılımcılarına eğitim imkanı sunuyor.

Bu yıl ekopolitik, jeopolitik, teknopolitik, teopolitik, kültür sanat, Osmanlıca ve Türk dünyası gibi atölye çalışmaların yer alacağı akademide, öğrenciler yaz dönemine kadar her ay yüz yüze eğitimlerle sunumlar yapacak.

Erzurum Diplomasi Akademisi Genel Koordinatörü Serdar Yavuz, AA muhabirine, akademinin kariyer farkındalık programı olduğunu söyledi.

Lise, lisans ve lisansüstü öğrencilere hitap ettiklerini belirten Yavuz, "Bu sene biz kurumsal bir kimliğe de döndük ve dernek haline geldik. Çalışmalarımızı bu şekilde devam ettireceğiz. Arkadaşlarımız birçok alanda çalışıyor." dedi.

"Her sene üzerine koyarak yeni katılımcılarla devam ediyoruz"

Uzman konukların da zaman zaman akademide yer aldığını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızın bir kısmı yüz yüze bir kısmı ise çevrimiçi oluyor. Uzman konuklarla da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sene ekopolitik, teknopolitik, teopolitik, jeopolitik, kültür sanat, Osmanlıca ve Türk dünyası gibi atölyelerimiz var. Çalışmalarımıza sadece ulusal değil uluslararası öğrencilerimizle de yürütüyoruz. Birçok ülkeden arkadaşlarımız var. Haziran ayına kadar yüz yüze buluşarak bir sene boyunca devam edeceğiz. Yaz aylarında da ara vermeden çevrimiçi olarak çalışmalar yapacağız. Her sene üzerine koyarak yeni katılımcılarla devam ediyoruz."

Atatürk Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencisi Sernaz Özden de 3 yıldır akademiye katıldığını anlattı.

"Akademi bize dünya görüşü katıyor. Farklı etnik kimlikte insanlar var. Dünyaya tek bir yerden bakmayı değil, geniş açılardan bakma yetkinliği kazandırıyor." diyen Özden, şunları söyledi:

"Yaşadığımız coğrafyaya sadece jeopolitik açıdan değil haklarımızı nasıl savunacağımız bizlere öğretiyor. Farklı coğrafyalardaki insanların kendilerini anlatmasıyla hem onlarla empati kuruyoruz hem de kendi coğrafyalarını onlardan dinliyoruz. Bu noktada uluslararası öğrencilerin akademide olması çok önemli."

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Ünlü ismin torununun ölümünde yeni iddia! Tutuklandılar
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Tarihte paranın ilk basıldığı yerde yeni dönem
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı

Oğlunun cansız bedenini buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Hakem yetersizliği nedeniyle Türkiye'deki bazı maçlar ertelendi

Hakem yetersizliği nedeniyle Türkiye'deki o maçlar ertelendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.