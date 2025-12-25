Erzurum'da Uyku Laboratuvarı'nda yaklaşık 7 bin 500 hasta tedavi edildi

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki Uyku Laboratuvarı'nda, horlama, uykuda solunum durması ve huzursuz bacak sendromu gibi şikayetleri olan yaklaşık 7 bin 500 kişi tedavi edildi.

Tam donanımlı acil kompleksi, tüp bebek ve nükleer tıp merkezleri, Uyku Laboratuvarı, donanımlı ameliyathaneleri, organ nakli ve kalp merkezi gibi birçok birimi bünyesinde barındıran, son sistem teknolojiyle donatılan yaklaşık 1500 yatak kapasiteli hastane, akademik ve tecrübeli kadrosuyla yurt içinin yanı sıra komşu ülkelerden gelen hastalara sağlık hizmeti sunuyor.

Hastane bünyesinde 2005 yılında açılan ve Kovid-19 döneminde bir süre hasta sayısı azalan Uyku Laboratuvarı'nda, horlama, uyku bozukluğu, gündüz uyuklama hali ve uykuda boğulma gibi şikayetleri olanlara gecelik uyku testi yapılıyor.

Bu şikayetleri olan hastalara, uyku öncesi görevli teknisyenlerce odada bulundurulan horlama ve pozisyon sensörleri, göğüs hareketleri ve beyin aktivitelerini algılayan elektroniksel cihazlar bağlanıyor.

Uykudaki tüm hareketleri kayıt altına alınıyor

Hastaların uykudaki tüm hal ve hareketleri, solunum takipleri sesli ve görüntü olarak gece boyunca kayıt altına alınıyor.

Testlerin ardından tanıları konulan hastalardan solunum sıkıntısı çekenler, laboratuvardaki cihazlarla tedavi ediliyor. Laboratuvarda, bugüne kadar yaklaşık 7 bin 500 kişi hizmet alarak tedavi edildi.

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Uyku Laboratuvarı sorumlusu Prof. Dr. Ömer Araz, AA muhabirine, 2005'ten beri laboratuvarda hasta baktıklarını söyledi.

Salgın döneminde hasta sayısının azaldığını ifade eden Araz, "Şimdiye kadar 7 bin 500'e yakın hastamız oldu. Senede bazen 600, bazen 800 hasta bakıyoruz. Başta teşhis, sonra tedavi merkeziyiz. Teşhiste uykuda solunum bozukluklarına, huzursuz bacak sendromu gibi hareketlere bakıyoruz. Bazen de psikiyatrinin yönlendirdiği uyku sorunu olan hastalara bakıyoruz." dedi.

Araz, genel muayeneden sonra hastanın akciğer solunum fonksiyon testi ve göğüs grafiği çekildiğini, gerekirse kulak burun boğaz muayenesi de yaptırdıklarını belirterek, uyku testi için acil hastalara daha erken, rutinse 3 ay civarında randevu verildiğini anlattı.

Erken randevu verildiği için farklı şehirlerden hastalar da geliyor

Yakın tarihe randevu verdikleri için Erzurum ve Doğu Anadolu'nun yanı sıra Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerden de hastalara hizmet verdiklerini dile getiren Araz, şunları kaydetti:

"Ana hasta potansiyelimiz uykuda solunum bozuklukları, periyodik bacak hareketlerine de teşhis koyuyoruz. Uykuda solunum bozuklukları ciddi hastalık, hastaların çoğu başka kliniklere gidiyor. Tedaviye rağmen düzelmeyen tansiyon hastaları oluyor, onları da kardiyoloji uzmanı bize yönlendiriyor, teşhisini koyup tedavi ettiğimizde tansiyon problemi de çözülüyor."

Araz, tanısını koydukları hastalara tedavi cihazını da raporladıklarını, hastaların bu cihazı ömür boyu kullandığını söyledi.

Bu hastalıkta tedavi süreci kadar takiplerin de önemli olduğunu vurgulayan Araz, "Özellikle şiddetli horlama varsa ve horlama oda dışından duyuluyorsa, biri uykuda solunumun durduğunu görüyorsa, gündüz sürekli uykuluk hali varsa, kırmızı ışıkta dahi uyuyorsa, genç yaşta kalp krizi geçirilmişse mutlaka uykuda solunum bozukluğu hastalığının araştırılması lazım. Bu tip problemi olanlar göğüs hastalıklarına başvurmalı." diye konuştu.

Ağrı'dan gelen Sait Balkis de hastanedeki hizmetlerden çok memnun kaldığını anlatarak, "Uyku problemim vardı, gece yatamıyordum, boğulma tehlikesi geçiriyordum, horlamam da vardı. Ağrı'dan buraya sevk ettiler. İnşallah şifa bulacağım." ifadelerini kullandı.