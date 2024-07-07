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Erzurum'da Otomobil Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı

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Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

ERZURUM'un Horasan ilçesinde, 5 metre yüksekten düşen otomobildeki 7 kişiden 3'ü öldü, 4'ü yaralandı.

Kaza saat 06.30 sıralarında Horasan ilçe girişinde meydana geldi. Ağrı'nın Patnos ilçesinden Çankırı'ya giden Furkan Uçar yönetimindeki 16 KIK 88 plakalı otomobil, Horasan ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten düştü. Çevredekiler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, 112'yi aradı. Bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Nabizade Ünal (9), Erve Tuana Ünal (13) ve Zeynep Uçar (45) yaşamını yitirdi, Elif Zeynep Ünal (11), Ebru Neva Uçar (13), sürücü Muhammed Furkan Uçar (22) ve Sümeyra Ünal (39) yaralandı.

Yaralılar, Erzurum ve Horasan ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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