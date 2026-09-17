Erzurum'da minik öğrenciler İlköğretim Haftası'nda oyunlarıyla hünerlerini sergiledi

Erzurum'da düzenlenen "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Açılış Programı"nda minik öğrenciler oyunlarıyla hünerlerini sergiledi.

Yakutiye ilçesindeki Celal Akın İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Aydın Baruş, törende yaptığı konuşmada, eğitimin çocukların yeteneklerine uygun olarak günün ve geleceğin gerektirdiği şekilde donanımlı olarak yetişmesinde, ülkenin insan kaynağının nitelikli hale gelmesinde ve böylece Türkiye'nin ve Türk insanının dünya üzerindeki saygınlığının artmasında çok önemli rol oynayan bir süreç olduğunu söyledi.

Bugün dünyadaki ülkeler arasındaki gelişmişlik sıralamasına bakıldığında insan kaynağını en iyi şekilde eğiten ve yetiştiren ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamda en ön sıralarda yer aldığını gördüklerini aktaran Baruş, "Milletler arasındaki medeniyetler yarışında o milletleri öne çıkaran ve lider yapan en önemli unsurun eğitimli insan kaynağı olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. İnsan kaynağının nitelikli hale getirilmesi ve bu insan kaynağının eğitim sayesinde ahlak ve zeka bakımından olgunlaşması, böylece toplumdaki maddi ve manevi kalkınma heyecanının ve geleceğe ilişkin umutların korunmasında eğitimin vazgeçilmez bir önceliğe sahip olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır." diye konuştu.

Baruş, çocukların ve gençlerin eğitim hayatını devam ettirdiği ilim ve irfan yuvaları olan okulların milletin geleceğinin de inşa edildiği mekanlar olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Okul genç beyinlere insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur. Eğitim sürecinde çocuklarımızın bir taraftan çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiye hakim olmalarını sağlarken diğer taraftan onların milli ve manevi değerlerle mücehhez ülkesinin geleceğine inanan şuurlu nesiller olarak yetiştirilmeleri büyük önem taşımaktadır."

Çocukların güvenli ortamda eğitimlerini sağlamak amacıyla her türlü önlemi aldıklarını, okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması konusunda gerekli kontrol ve denetimleri yaptıklarını bildiren Baruş, sosyal medyada okullardaki güvenli eğitim ortamını tehdit edecek, öğrenci ve ailelerin huzurunu kaçıracak yayınlar yapan ve söylemlerde bulunanlara yönelik aralıksız takip yapıldığını kaydetti.

"İnsana şekil vermek kolay değil"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise bir milletin en büyük varlığının gençlik olduğunu bildirdi.

Gençliğe ve eğitime yapılacak yatırımın bir milletin geleceğine yapılmış en büyük yatırım olduğunu vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki yavrularımız, evlatlarımız daha güzel mekanlarda ve şartlarda okusunlar, geleceğin bilim adamı, akademisyeni, iş insanı, çalışanı, memuru, işçisi konumunda yer alsın. Toprağa, taşa şekil vermek kolay ama insana şekil vermek kolay değil. Hepsi ayrı annenin babanın evladı olan çocukları yetiştirmek, onları terbiye etmek, onlara ilmi ve bilimi vermek, milli ve manevi değerlerimizi aşılamak hakikaten çok önemli vazifelerimiz arasında. Bugün savaşlar artık savaş meydanlarında olmuyor. Emperyalist ülkeler diğer milletleri sömürmek, onları kendilerine bağımlı hale getirmek üzere kültürel emperyalizm alanında önemli faaliyetler yürütüyorlar. İletişim vasıtalarıyla, görsel ve yazılı basınla bu mücadeleye giriyorlar. Bizim de çok dikkatli olmamız, evlatlarımıza, torunlarımıza sahip çıkmamız lazım. Sadece okul idaresine bırakmamamız lazım."

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat, eğitim öğretimin öneminden bahsederek, öğrencilerin iyi eğitim almaları için yapılanları anlattı.

Konuşmaların ardından Erzurum bar ekibinin gösteri sunduğu programda, 2A sınıfı öğrencileri Genç Osman oyununu, 3B sınıfı öğrencileri Ankara oyun havalarını oynadı, minik öğrenciler şiirler okudu.

Üst sınıftaki öğrencilerin okula yeni başlayan öğrencilere bayrak vererek karşılama yaptığı programda, protokol ile öğrenciler zil çalarak dersi başlattı.

Törende Erzurum bar ekibi, gösterilerde geleneksel olarak bıçakla oynanan "Hançer barı"nı öğrencileri özendirmemek ve şiddetten uzak tutmak adına bıçaksız sergiledi.

Vali Baruş ve beraberindekiler, bazı sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, çeşitli hediyeler dağıttı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aydemir Çelik, Yakutiye Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Baro Başkanı Mesut Öner, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA