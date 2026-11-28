ERZURUM'da bir lokantanın çatısında çıkan yangın, 12 araç ve 31 personelin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Kılıç Sokak'ta bulunan bir lokantanın çatısından öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bina çevresine park edilen araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahalede gecikme yaşadı. Yangının çıktığı iş yerinin sahipleri ve çalışanları zaman zaman ekiplere tepki gösterdi. Üst kattan kim tarafından atıldığı bilinmeyen bir bardak, çevrede güvenliği sağlamaya çalışan polis memurunun gözüne isabet etti. Güvenlik şeridi çekilen bölgede yunus ve çevik kuvvet polisleri hazır bulunurken, trafik ekipleri de araç geçişini sağladı.

VALİ BARUŞ, DRON KAMERASINDAN İZLEDİ

Yangın mahalline Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adem Yurdagül de geldi. İş yeri sahiplerinden bilgi alan Vali Baruş, ekiplerin alevlere müdahalesini dron kamerasından canlı izledi.

Yangının lokantanın bacasından çıktığının tahmin edildiğini belirten Vali Aydın Baruş, "Çok şükür herhangi bir can kaybı da yaralanma da yok. En azından bu yönden teselli buluyoruz. Soğutma çalışmaları bittikten sonra hasar tespiti yapılacak. Hasar tespitinin ardından itfaiyemiz gerekli incelemeleri yaparak yangının gerçek nedenini ortaya çıkaracaktır" diye konuştu.

Yangın, 10 itfaiye aracı, 1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve 1 Orman Bölge Müdürlüğü söndürme aracı olmak üzere toplam 12 araç ve 31 personelin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı