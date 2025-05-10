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Erzurum'da koruma altındaki çocuklar, fedakar bakıcılarının Anneler Günü'nü kutladı

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar, fedakar bakıcılarının Anneler Günü'nü kutladı
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü tarafından düzenlenen "Anneler ve Çocuklar Eğleniyor" etkinliğinde koruma altındaki çocuklar, fedakar bakıcılarının Anneler Günü'nü kutladı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü tarafından düzenlenen "Anneler ve Çocuklar Eğleniyor" etkinliğinde koruma altındaki çocuklar, fedakar bakıcılarının Anneler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesi kapsamında Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen etkinlikte, kurum bakımındaki çocuklar ile onlara annelik eden fedakar bakım personelleri bir araya geldi.

100 çocuk ve 50 annenin katıldığı etkinlikte, sanat atölyeleri, ahşap boyama, resim çalışmaları, müzik dinletileri ve eğlenceli drama oyunları yer aldı. Sevgi, bağlılık ve birlikte vakit geçirme temasının öne çıktığı bu özel günde, Anneler Günü pastası kesilerek kutlamalar taçlandırıldı.

Etkinlikte çocukların, bakım personeline hitaben yazdığı mektupları okudukları esnada duygusal anlar yaşandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinlikteki konuşmasında, Anneler Günü vesilesiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Her çocuğun bir sevgiye, bir güvene ve bir şefkate ihtiyacı olduğunu ifade eden Aykut, "Sizler, bu çocuklarımızın sığındığı bir liman, sıcak bir kucak ve birer rol modelsiniz. Belki biyolojik olarak değil ama yürekten anneliği yaşatan, her bir çocuğumuza sevginin, sabrın ve güvenin ne demek olduğunu öğreten siz kıymetli personelimize minnettarız. Sizlerin varlığı, çocuklarımızın yarınlara umutla bakmasını sağlıyor. Tüm annelerin ve annelik duygusunu kalbinde taşıyan siz değerli personelimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel
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