Haberler

Erzurum'da günlük 600 ton atık ekonomiye kazandırılıyor

Erzurum'da günlük 600 ton atık ekonomiye kazandırılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kentte toplanan günlük 600 ton atığın 18 tonu Büyükşehir Belediyesi tesislerinde geri dönüşüme kazandırılırken, geri kalanından da elektrik üretiliyor - Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ömer Fark Avcı: - "Gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için tüm dünya buna yönelik çalışmalar yapmaya başladı. Biz de şehrimizde buna hazırlıklar yapıyoruz"

Erzurum'da sıfır atık çalışmaları kapsamında kurulan geri dönüşüm ve enerji üretim tesislerinde günlük toplanan yaklaşık 600 ton atık ekonomiye kazandırılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince son yıllarda hayata geçirilen projelerle kent genelinde toplanan atıklardan geri dönüşüm malzemesi ve elektrik enerjisi elde ediliyor.

Kentte toplanan atıklar ilk olarak ayrıştırma tesislerine getiriliyor. Burada günlük yaklaşık 18 ton plastik, kağıt, karton ve metal gibi ambalaj atıkları ayrılarak geri dönüşüm için ilgili fabrikalara gönderiliyor.

Geri dönüştürülemeyen atıklar ise düzenli depolama sahasında oluşan metan gazından elektrik üretilmesinde kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ömer Fark Avcı, AA muhabirine, sıfır atık çalışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi doğrultusunda sürdürdüklerini söyledi.

Hem ambalaj ayrıştırma tesisi hem de çöplerin elektriğe dönüştürülmesine ilişkin tesislerin faaliyet gösterdiğini belirten Avcı, "Büyükşehir Belediyesi olarak günlük kent merkezi ve ilçelerimizde toplanan 600 ton atığın yaklaşık yüzde 3'ünü plastik, karton, atık, ambalaj atığı olarak ayırıyoruz. Kalan atığı da çevreye zarar vermeden metan gazına dönüştürerek elektrik üretimi yapıyoruz." dedi.

Çöpten üretilen enerjiyle ilçenin sokak lambaları yanıyor

Çalışmaların günlük toplama ve ayrıştırma operasyonları ile yürütüldüğünü dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Tesisimize gelen plastik, karton ve diğer ambalaj atıklarını, geri dönüşüme kazanılan malzemenin tamamını ayrıştırıyoruz. Ayrıştırdığımız malzemeleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde fabrikalara göndererek yeniden kullanıma kazanmayı sağlamış oluyoruz. Elektrik üretim tesisimizde çöpten aylık yaklaşık 1050 megavatsaat elektrik üretiyoruz. Aziziye bölgemizin sokak lambalarının tamamının elektrik tüketimini buradan karşılamış oluyoruz. Tüm dünya çevre konusunda ortak kanıya vardı. Gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için tüm dünya buna yönelik çalışmalar yapmaya başladı. Biz de şehrimizde buna hazırlıklar yapıyoruz. Burada yalnızca atıkları dönüştürmüyor, aynı zamanda sera gazı salınımını azaltmaya da katkı sağlıyoruz."

Avcı, çevreci belediye şiarıyla hareket ettiklerini ve özellikle son 3 yıldır bu alanda önemli yatırımlar yapıldığını vurguladı.

Sıfır atık seferberliğini vatandaşlarla birlikte yaptıklarını anlatan Avcı, Büyükşehir Belediyesi olarak yarışma, cep telefonu uygulamaları, afiş çalışmaları gibi bilinçlendirme faaliyetlerinin de düzenlendiğini kaydederek, "Sadece belediye olarak mücadele değil, tüm halkımızla beraber hem çevreyi kirletenlerle hem kötü görüntülerle mücadele etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oran netleşti: İşte ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artışı

Ev ve iş yerleri için haziran ayı kira artış oranı netleşti
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Karabük'te motosiklet kazası: Ürdünlü iki genç hayatını kaybetti

Karabük'te korkunç kaza: İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı

Piyasalar yangın yeri! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti