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Erzurum'da Enerji ve Bilişim Konferansı Gerçekleştirildi

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Erzurum'da Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Atatürk Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Enerji ve Bilişim Konferansı'nda enerji sektöründe dijitalleşme ve AR-GE konuları ele alındı. Konferansa akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Erzurum'da Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Atatürk Üniversitesi işbirliğinde "Enerji ve Bilişim Konferansı" gerçekleştirildi.

Rektörlük binasındaki Mavi Salon'da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin unutulmaması adına hazırlanan kısa film katılımcılara izletildi.

Ardından "Enerji Sektöründe Dijitalleşme: Zorluklar ve Fırsatlar" ile "Enerji Sektöründe AR-GE ve İnovasyon" konulu oturumlar yapıldı.

TBD Genel Başkan Yardımcısı Ali Yazıcı, AA muhabirine, enerjiyle ilgili ilk sektör çalışmasını Erzurum'da yaptıklarını söyledi.

Enerjinin, modern çağın önemli unsurlarından olduğuna işaret eden Yazıcı, "Ülkemizdeki tüm sektörlerin dijital dönüşümlerini ikiz dönüşüm olarak gerçekleştirmek ve dolayısıyla sektörlerin verimliliğini, rekabetçiliğini artırmak ve ülkemizin dijital ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz." dedi.

Yazıcı, toplumsal dönüşüme katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 77'si ithalata bağımlı ve yaklaşık 84-85 milyar dolarlık cari açığa neden olan sektör. Bu sektörün dijital dönüşümle verimliliğinin artırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi sayesinde ekonomimize katkı verilmesi hedefleniyor. Bu konuda farkındalık yaratmak, sektör paydaşları ve akademiyle burada neler yapılması gerektiğine, yol haritasına yönelik çıktıları elde etmek ve bunu kamu kurum ve kuruluşlarımızla paylaşarak ülkemizin gelişmişlik oranının artırlmasına yönelik hedefimiz var."

Konferansa, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Üniversitesi Türkiye Erzurum Teknoloji Güncel Haberler

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