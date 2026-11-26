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ERZURUM'da, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında düzenlenen sanat atölyesinde, atık malzemeler 3 boyutlu kadın figürlerine dönüştürülüp şiddete karşı farkındalık oluşturuldu.

Atatürk Üniversitesi Buz Eserler Müzesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ile İletişim Fakültesi öğrenci kulübü Genç PR-AD ve Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) iş birliğiyle 'Varlığıyla Işık Saçan Kadının Sonsuz Renkleri' temalı sanat atölyesi düzenlendi. Buz Müzesi salonunda buluşan öğrenci ve akademisyenler, atık malzemeleri kullanıp kadın temalı 3 boyutlu eserler hazırladı. İletişim Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hatice Kotan, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle kadının değer ve önemini anlatan güzel bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Elanur Taşdemir, "Kadına şiddetle ilgili bir kolaj yapmak için bir araya geldik. İnsanları duyarlı olmaları konusunda uyarmak istiyoruz. Umarım işe yarar" dedi.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Dilara Bayrak, kadına şiddetin hiçbir türünün normalleştirilmediğini 3 boyutlu eserleriyle anlatmak istediklerini söyledi.

'BUZ MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR

Kadının toplumdaki yerini, gücünü ve mücadelesini simgeleyen çalışmalar Ata Buz Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Öcal ile Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Araştırma Görevlisi Serap Bulat'ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, 8 Aralık'a kadar açık kalacak.

Sergi küratörlerinden Prof. Dr. Derya Öcal, "Kadına şiddete hayır günü sebebiyle etkinliği düzenledik. 'Kadına şiddete hayır'ı, kadının renklerini ortaya koyabilecek biçimde ele almaya çalıştık. Gençlerimizin de bu konunun önemini ve farkındalık geliştirmelerini sağlamış oluyoruz" dedi.

Hazırlanan 3 boyutlu eserlerle kadına şiddete hayır dediklerini ifade eden araştırma görevlisi Serap Bulat, "Kadına şiddeti biz plastik ve atık ögelerle 3 boyutlu hale dönüştürüp sunmayı istedik. Yani 3 boyutlu tepki göstermeyi planladık" diye konuştu.

Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli ise kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınları değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ortak bir sorun olduğunu söyledi. Mücadelede medyaya ve sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluklar düştüğünü belirten İspirli, şiddete karşı sıfır tolerans anlayışının toplumun tüm kesimlerinde benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı