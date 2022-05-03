Erzurum'da 4 öğretmenin sosyal medyadaki paylaşımına soruşturma - Haberler

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Erzurum'da 4 öğretmenin sosyal medyadaki paylaşımına soruşturma

AA - Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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Erzurum'da 4 öğretmenin sosyal medyadaki paylaşımına soruşturma

Erzurum'un Karayazı ilçesinde sosyal medyadan paylaşımda bulunan 4 öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde sosyal medyadan paylaşımda bulunan 4 öğretmen hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 öğretmenin, Karayazı girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, paylaşım üzerine Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Karayazı, Hisarcık, Erzurum, Güncel, Haberler

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