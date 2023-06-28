Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi, Sahiplerinin Elinden Kaçan Kurbanlıkları Yakaladı

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi, son 3 gündü sahiplerinin elinden kaçan ya da bağlandıkları yerde yanına kimseyi yaklaştırmayan kurbanlık 93 hayvanı, uyuşturucu iğne atan tüfekle sakinleştirip, yakaladı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastanelerin acil servisleri, kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu.

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nin ' Kurban Yakalama Timi, son 3 gündü sahiplerinin elinden kaçan ya da bağlandıkları yerde yanına kimseyi yaklaştırmayan kurbanlık 93 hayvanı, uyuşturucu iğne atan tüfekle sakinleştirip, yakaladı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastanelerin acil servisleri, kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu.

Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, her bayram olduğu gibi yine cadde ve sokakları hareketlendirdi. Kaçan kurbanlıkları yakalamaya çalışanlar peşlerinden koşmak zorunda kaldı. Sahipleri, kurbanlıkları yakalayamayınca Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi'nden yardım istendi. Tim, son 3 günde 93 hayvanı, uyuşturucu iğneyle sakinleştirip yakaladı.