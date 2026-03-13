Haberler

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında olduğu Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili soğuklar nedeniyle araç camları buz tuttu, yollar kayganlaştı ve bazı çeşmeler dondu. Vatandaşlar soğuktan kurtulmak için çeşitli önlemler almaya çalışıyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü Erzurum'da, park halindeki araçların camları buz tuttu, yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde bazı çeşmeler de kısmen dondu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye kadar düştü.

Dondurucu soğuklar nedeniyle kırağı oluşurken, Kuzey Çevre Yolu bölgesinde de yer yer sis etkili oldu.

Kars

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Kars'ta, araç camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kars Belediyesi ekipleri kar ve buzla mücadele çalışması başlattı.

Karla kaplanan doğada tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de sarıçam ormanları, bitkiler kırağıyla kaplandı, vatandaşlar arabalarını battaniye, kilim sararak soğuktan korumaya çalıştı.

Bu arada kırağıyla bürünen sarıçam ormanları güzel görüntü oluşturdu.

Vatandaşlardan Naci Bozyel çok soğuk günlerden geçtiklerini belirterek, "Havalar çok soğuk, sabah kalkıyoruz camlar buz tutmuş arabalarımız çalışmıyor. Mart ayı bu sene beklenenden çok soğuk geçti." dedi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri
