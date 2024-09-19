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Erzincan'da Gazilerle Rafting Etkinliği: 50 Metrelik Türk Bayrağı Açıldı

Erzincan'da Gazilerle Rafting Etkinliği: 50 Metrelik Türk Bayrağı Açıldı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gazilerle birlikte Karasu Nehri'nde rafting etkinliği düzenledi. Etkinlik sırasında 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Raftinge katılan gaziler unutulmaz anlar yaşarken, Vali Aydoğdu, gazilerin mutluluğunun kendilerini sevindirdiğini ifade etti. İlk kez rafting yapan gaziler, etkinlikten büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile gazilerin Karasu Nehri'nde rafting yaptığı etkinlikte, su üstünde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Vali Aydoğdu, il protokolü ve beraberindekiler, Erzincan-Kemah kara yolu üzerindeki rafting başlangıç merkezinde gazilerle bir araya geldi.

Karasu Nehri'nin kıyısında kask ve yeleklerini giyip botlara binen Aydoğdu, gaziler ve etkinliğe katılanlar, Acemoğlu Köprüsü Şehitliği'ni geçerken 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak "Ne mutlu Türküm diyene", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

8 kilometrelik parkurda yaklaşık iki buçuk saat süren raftinge katılan 8 gazi, unutulmaz bir gün yaşadı.

"Gazilerimizin mutlu olması bizi fazlasıyla sevindirdi"

Vali Aydoğdu, yaptığı açıklamada, önceki yıllar rafting yaptıklarında karşılama merkezlerinin olmadığını, şu an ise asansörlü karşılama başlangıç merkezlerinin bulunduğunu söyledi.

Her bota bir gaziyi aldıklarını dile getiren Aydoğdu, "Çok keyifliydi, arkadaşlarımız çok mutlu oldular. Bizden çok gazilerimizin mutlu olması bizi fazlasıyla sevindirdi. Tam şehitlerimizin olduğu köprüde, biliyorsunuz askerlerimiz buradan askeri araçla düşüp şehit olmuşlardı. Tam burada da çok güzel bir etkinlik yaptı arkadaşlarımız. 50 metre boyundaki Türk bayrağını bütün arkadaşlarımızla beraber açtık." dedi.

Aydoğdu, Erzincan'ın, su ve doğa sporlarıyla da cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlattı.

Gaziler ilk kez rafting yaptı

Erzincan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş ise Kıbrıs gazisi olduğunu, Vali Aydoğdu sayesinde çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, dernek adına teşekkür etti.

Kıbrıs gazilerinden 70 yaşındaki Birkan Yurtyapan da ilk defa rafting yaptığını belirterek çok heyecanlı olduğunu söyledi.

"İlk defa katılıyorum çok zevk aldım, çok güzel oldu. Her gün olsa her gün rafting yaparım, o kadar keyif aldım." diyen 70 yaşındaki Hilmi Kağan da Vali Aydoğdu'ya etkinlik için tebrik etti.

Kaynak: AA / Özgür İlhan - Güncel

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