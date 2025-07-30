Erzincan'ın Üzümlü İlçesi'ne Yeni Kaymakam Atandı

Erzincan'ın Üzümlü İlçesi'ne Yeni Kaymakam Atandı
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Kaymakam Buğra Karadağ, Erzincan'ın Üzümlü ilçesine atanarak görevine başladı. Samsun doğumlu olan Karadağ, kamu yönetiminde zengin bir deneyime sahip ve çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine atanan Kaymakam Buğra Karadağ, göreve başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 1989'da Samsun'da doğan Karadağ, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı.

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Karadağ, Defterdarlık Uzman Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Maliye Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı.

2017 yılında Kaymakamlık mesleğine başlayarak Samsun Valiliği'nde il stajı, Ordu Ünye ve Çorum Sungurlu'da Kaymakam Refikliği, Adana Feke'de Kaymakam Vekilliği sonrasında İngiltere Liverpool'da dil eğitimi aldı.

Karadağ, Kütahya Hisarcık ve Dumlupınar Kaymakamlığı, Kütahya Vali Yardımcılığı, Hatay Vali Yardımcılığı ve Hakkari Vali Yardımcılığı ve İl Özel İdare Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.

Devletin çeşitli kademelerinde görevlerde bulunan Karadağ, özellikle 2023 depremleri sonrası Hatay'da geçici barınma merkezlerinin kurulması ve yönetimi, ayrıca Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde kırsal kalkınmayı hedefleyen projeleriyle dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Erzincan'ın Üzümlü ilçesine görevlendirilen Karadağ, görevine başladı.

Kaynak: AA / Yakup Bakar - Güncel
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