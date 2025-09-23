Erzincan'da Kuş Göç Rotalarını Belirleme Projesi Başladı

DOĞA Koruma Milli Parklar (DKMP) 13'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Türkiye'nin Kuş Göç Rotalarının Belirlenmesi Projesi' kapsamında Erzincan'a gelen kuşların göç hareketlerini izliyor. Çalışma ile yaban hayatını koruyup biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde politikalar üretmek ve etkin koruma önlemleri belirlenmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 'Türkiye'nin Kuş Göç Rotalarının Belirlenmesi Projesi'ni başlattı. 300'e yakın kuş türünün misafir edildiği ve 'Ulusal öneme haiz sulak alan' ilan edilip koruma altına alınan Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı da proje kapsamına alındı. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 13'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Türkiye'nin Kuş Göç Rotalarının Belirlenmesi Projesi' kapsamında Erzincan'da mola veren kuş türlerinin göç hareketlerini izliyor. Yaban hayatını koruyarak biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde politikalar üretmek ve etkin koruma önlemlerinin belirlenmesini hedefleyen çalışmada uzman ekipler, kuş türlerini takip ediyor. DKMP ekipleri, metodolojik bir sistemle ve bilimsel veriler ışığında belirlenen gözlem noktalarında çalışmalarını sürdürüyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Erzincan'da yürütülen saha çalışmaları sırasında, yaban hayatının ve kuşların göç yolculuklarının en güzel anları kayıt altına alınıp DKMP'nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Göçmen kuşların Afrika-Asya kıtaları arasındaki binlerce kilometrelik yolculuğunun uğrak noktası olan Erzincan, her göç döneminde kuşlarla şenleniyor. Ekşisu Sazlığı, iklim yapısı ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne mekan oluyor. Dünyada, nesli tehlike altında olan kuş türlerinin kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı sazlık bölge, göçmen kuşlar için doğal bir koruma alanı oluşturuyor. Kuş türlerinin her geçen gün arttığı alanda yapılan gözlemlerde, turna gibi bazı göçmen kuşların, elverişli iklim şartları, güvenli ortamın varlığı ve beslenme kaynaklarının zenginliği dolayısıyla bölgede yerleşik yaşama geçtikleri tespit edildi.