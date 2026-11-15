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Erzincan'da iki tır devrildi, 1 kişi yaralandı; kömür çuvalları ulaşımı aksattı

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Erzincan'da iki tır devrildi, 1 kişi yaralandı; kömür çuvalları ulaşımı aksattı
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Erzincan-Erzurum kara yolunda iki tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Yola savrulan kömür çuvalları nedeniyle aksayan ulaşım, çuvalların iş makinesi yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Erzincan'da iki tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralanırken yola savrulan kömür çuvalları nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

M.İ. idaresindeki 05 AAL 440 plakalı kömür yüklü tır, Erzincan- Erzurum kara yolu Bayırbağ mevkisinde önünde seyreden B.Ç. yönetimindeki 24 DL 108 plakalı traktöre vurmamak için manevra yaptığı sırada refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Bu sırada karşı yönden gelen A.D. idaresindeki 25 AFP 621 plakalı tır da kaza yapan tıra çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü A.D. ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen tırdan yola savrulan kömür çuvalları nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolunda ???????ulaşım bir süre aksadı.

Bölgeye çağrılan iş makinesi yardımıyla çuvalların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
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