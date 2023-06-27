Erzincan'da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Erzincan'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Vali Mehmet Makas, protokol üyeleri ve vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Törene 3. Ordu Komutanı Korgenaral Yavuz Türkgenci, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül ve diğer siyasi parti temsilcileri de katıldı.