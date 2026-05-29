SOLOTÜRK'ten İstanbul'un fethine özel gösteri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında uçuş yaptı.

Yenikapı'da düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Boğaz ve çevresinde selamlama uçuşlarını icra eden SOLOTÜRK pilotları, izleyicilere yüksek tempolu akrobasi hareketleriyle unutulmaz anlar yaşattı.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların İstanbul'un fethini ve Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, gösteriyi yapan ekibe teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da vatandaşlara ileten Gül, "İstanbul'un fethi, tarihe altın harflerle yazılmış, bizim ve dünya için gurur verici bir tarih. Bunu hak ettiği şekilde, ailelerimizle birlikte İstanbul'umuzda sevgi ve coşkuyla kutluyoruz." diye konuştu.

Vali Gül, İstanbul'un fethinin karanlık çağın kapanıp aydınlık çağın başlamasının miladı olduğunu kaydetti.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın askerleriyle birlikte "müjdelenen ordu" olduğunu anlatan Gül, "Özgürlüklerle, barışla, kardeşlikle, bilimle, sanatla, kültürle, bu topraklarda, yeni bir medeniyet inşa ederek, bu fetih sonrası bu karanlık çağı kapatıp aydınlık çağı başlattılar. Başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, onun silah arkadaşlarına, ordunun her bir mensubuna, bu vatanı bugünlere kadar getiren, şehit düşen tüm şehitlerimize, kahraman gazilerimize, Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize, sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar gösteriden çok etkilendi

Gösteriyi ailesiyle birlikte izleyen Hilal Taşçı ise Türk olduğu ve böyle bir ülkede yaşadığı için gurur duyduğunu söyledi.

SOLOTÜRK'ün gösterinden çok etkilendiğini dile getiren Taşçı, oğlunun görmesi için kalabalığı yararak ön taraflara kadar ilerlediğini belirtti.

Oğlu Ali Eren Taşçı ise uçaklarla ilgili olduğunu ve pilot olmak istediğini kaydetti.

Taşçı, SOLOTÜRK ekibinin gösterisinden sonra çok mutlu olduğunu anlattı.

Yağmur Elemir de gösteriden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Milletimle gurur duyuyorum. Bu ülkede doğduğum için çok şanslıyım." dedi.