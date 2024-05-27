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Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı

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Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iade edilmesine karşı başkent Erivan'da muhalefetin çağrısıyla gösteri düzenlendi. Sokaklara dökülen protestocular Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi. Göstericilerle polis arasında çatışma çıkarken, 226 kişi gözaltına alındı.

Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iade edilmesine karşı düzenlenen gösterilerde 226 kişi gözaltına alındı.

GÖSTERİCİLERDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu 4 köyü Azerbaycan'a iade etmesinin ardından ülkede protestolar başladı. Muhalefetin çağrısıyla dün başkent Erivan'da gerçekleşen mitingin ardından bugün sabah saatlerinde göstericiler sokaklara döküldü. Erivan'ın girişindeki yolları trafiğe kapatan göstericiler, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etti.

Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı

ARBEDE ÇIKTI

Cadde ve sokaklarda yürüyüş gerçekleştiren protestoculara polis, sert müdahalede bulundu. Gösteriler sırasında parlamento binasının yanı sıra hükümet binası da koruma altına alınırken, göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı

226 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ermenistan İçişleri Bakanlığı şu ana kadar 226 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında muhalif siyasetçilerin de bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin aracıyla bir caddeye girişi kapatan milletvekili Ashot Simonyan'ı darp ederek gözaltına aldığı belirtildi.

Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği Gazah iline bağlı Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini 24 Mayıs'ta Azerbaycan'a iade etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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