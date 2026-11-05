Ermenistan Başbakanı Paşinyan, COP31'e katılacak

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na ( Cop31 ) katılacağını açıkladı.

Paşinyan, hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin sorusunu, "Evet, Cop31'e katılmak için Antalya'ya gitme planım var." şeklinde yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylülde New York'ta Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmede Paşinyan'ı COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etmişti.

Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 kapsamında, 11-12 Kasım'da dünya liderlerinin katılımıyla Liderler Zirvesi yapılması planlanıyor.

Paşinyan, son olarak 20 Haziran 2025'te Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu.

Kaynak: AA