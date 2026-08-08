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Paşinyan ve Trump'tan Barış Vurgusu

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşerek, Washington zirvesinin yıl dönümünde barış anlaşmasına katkısı için teşekkür etti. İki lider, kalıcı barış ve TRIPP projesi konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile 8 Ağustos 2025'te Washington'da gerçekleştirilen ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması metninin paraflandığı zirvenin yıl dönümünde telefonda görüştü.

Armenpress'in haberine göre Paşinyan ile Trump telefonda görüştü.

Paşinyan, Trump'a 8 Ağustos 2025'te Washington'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması metninin paraflandığı zirveye ev sahipliği yaptığı ve tanık olarak imza attığı için teşekkürlerini sundu.

Ermenistan Başbakanı, Trump'ın kişisel çabalarının "barışın tesisinde" belirleyici öneme sahip olduğunu vurgularken, taraflar zirvenin Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışın sağlanması ve bunun her iki ülke halkına yansımasıyla sonuçlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" (TRIPP) Projesinin uygulanmasındaki mevcut durumu ele alan taraflar, TRIPP'in inşasına "yakın gelecekte" başlama konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit etti.

Taraflar, Erivan-Washington ilişkileri ve uluslararası gündemde yer alan diğer konuları da görüştü.

Kaynak: AA
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