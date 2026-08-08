Paşinyan: 8 Ağustos 2025 dönüm noktası, çatışma sayfası kapandı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen yıl "Barış Zirvesi"nin yapıldığı 8 Ağustos'un ülkesinin tarihi için dönüm noktası olduğunu, Azerbaycan ile "çatışma sayfası"nın kapandığını ve barışın tesis edildiğini belirtti.

Paşinyan, 8 Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin birinci yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Bir araya geldikleri toplantıyı "Barış Zirvesi", kendisi ile Aliyev'in kabul ettiği ve Trump'ın "tanık" sıfatıyla imzaladığı ortak deklarasyonu "Barış Deklarasyonu" olarak nitelendiren Paşinyan, bu nitelemelerin geçen yıl sağlanan sonucu yansıttığına dikkati çekti.

Paşinyan, "8 Ağustos 2025, bir dönüm noktasıdır ve Ermenistan tarihini bu tarihten önce ve sonra olarak ikiye ayırabiliriz. 8 Ağustos 2025'e kadar devletimiz bir çıkmazdaydı ancak 8 Ağustos 2025'ten sonra önümüzde sınırsız imkanlar açıldı. Bunlardan yararlanıp yararlanmayacağımız, kolektif irademize, bilgimize, dünyayı ve kendi tarihimizi öğrenme kapasitemize bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında 8 Ağustos 2025'te Washington'da dışişleri bakanları tarafından paraflanan "Barışın Tesisi ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın henüz imzalanıp onaylanmadığını hatırlatan Paşinyan, iki ülke arasındaki sınırın belirlenmesi sürecinin de tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Paşinyan, Azerbaycan'da tutuklu bulunan Ermenistan vatandaşlarının durumunun da ülkesinde endişe yarattığını belirtti.

"Tarihimizin dümeni yeniden bizim ellerimizde"

Washington'daki zirvenin en önemli siyasi ve sosyopsikolojik sonuçlarından birinin Ermenistan'ın geleceğine ilişkin karar alma gücünü yeniden kendi eline alması olduğuna dikkati çeken Paşinyan, şöyle devam etti:

"Bu, yolun kusursuz ve tehlikesiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu, gelecekteki kaderimizi belirleyen birincil unsurun kendi kararlarımız olduğu anlamına geliyor ve bu, tarihi bir dönüm noktasıdır. Tarihimizin dümeni yeniden bizim ellerimizde. Devlet ve halk olarak kaderimizi kendi ellerimize alabileceğimize ve bunu yapabilecek kapasiteye sahip olduğumuza inanıyorum."

Paşinyan, 7 Haziran 2026'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde Ermenistan halkının yalnızca barışa destek vermediğini, aynı zamanda barışı savunduğunu belirterek vatandaşlara teşekkür etti.

"TRIPP Projesi, bölgesel ekonominin omurgası olacak"

Paşinyan, Washington Zirvesi'nin önemli sonuçlarından birinin "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" (TRIPP) Projesi olduğunu ifade etti.

TRIPP'in yakın gelecekte Ermenistan'ın abluka durumuna son vereceğini, ülke ve bölge ekonomisinin temel unsurlarından biri haline geleceğini belirten Paşinyan, "TRIPP, yalnızca Ermenistan'ın çok yakın gelecekteki abluka durumuna son vermekle kalmayacak, aynı zamanda Ermenistan ve bölge ekonomisinin omurgası haline gelecek. Proje, Ermenistan ile Azerbaycan'ın birbirini bir engel olarak değil bir yol ve komşu olarak görmeye başlamasına yardımcı olacak." görüşünü paylaştı.

"Çatışma sayfası kapandı, barış tesis edildi"

Paşinyan, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışma sayfası kapandı, barış tesis edildi ve bu barış gözlerinizin önünde, hayatınızın ve günlük yaşamınızın bir parçası haline geldi. Herhangi bir barışı tesis etmek kolay değildir, bizim barışımızı tesis etmek de kolay olmadı ancak herhangi bir barışı yıkmak ve onu geçersiz hale getirmek son derece kolaydır. Bunu çok hızlı bir şekilde yapmak mümkündür." ifadelerini kullandı.

Nikol Paşinyan, barışın kalıcı hale gelmesi için Ermenistan ve Azerbaycan'da çatışmayı yeniden gündeme getirecek söylemlerden uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu.

Washington'da barışın tesisine yönelik çabaları dolayısıyla Trump'a teşekkür eden Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan halklarını 8 Ağustos dolayısıyla kutladı.

Paşinyan, mesajını, "Sonunda bizi kışkırtan değil sakinleştiren bir günümüz var. Çatışmanın tüm kurbanları huzur içinde yatsın. Bir daha asla. Yaşasın barış." ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: AA