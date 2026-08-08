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Ermenek Maden Kazası Firarisi 8 Yıl Sonra Yakalandı

Ermenek Maden Kazası Firarisi 8 Yıl Sonra Yakalandı
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüphelisi, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ö., Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma operasyonuyla yakalandı. Yaklaşık 8 yıldır aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki 18 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüphelisi olarak hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Mersin'in Silifke ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Ermenek ilçesinde meydana gelen ve 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüphelisi Y.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 8 yıldır aranan Y.Ö'nün Silifke ilçe merkezinde olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla firari hükümlü yakalandı.

Y.Ö. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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