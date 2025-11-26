Haberler

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Güncelleme:
Karaman'ın Ermenek ilçesinde Karamanoğlu Beyliği ile ilgili araştırma yapan tarih araştırmacısı Şerafettin Güç, çalışmaları sırasında 148 adet sikke buldu. Güç, bulduğu altın, gümüş ve bronz sikkeleri jandarma ekiplerine teslim etti.

  • Şerafettin Güç, Karaman'ın Ermenek ilçesinde Karamanoğulları Beyliği araştırması sırasında 148 adet sikke, 3 adet yüzük ve 7 adet tarihi değeri yüksek obje buldu.
  • Bulunan eserler, Ermenek Jandarma Komutanlığı'na tutanakla teslim edildi.
  • Eserler, sergilenmek üzere Ermenek Müze Müdürlüğü'ne gönderilecek.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Karamanoğulları Beyliği ile ilgili araştırma yapan, ilçe ve beylikle ilgili kitapları yayınlanan Şerafettin Güç, Karamanoğulları Beyliği'nin sınırlarını belirleyen bölgelerde araştırma yaparken 148 adet sikke buldu.

SİKKELERİ JANDARMAYA TESLİM ETTİ

Sikkeleri müzeye verilmek üzere jandarmaya teslim eden Güç, konuya ilişkin şunları söyledi:

"25 Kasım'da, yaklaşık 1 haftadır Karamanoğulları Beyliği'nin sınırlarını belirleyen noktalar üzerinde alan çalışması yürütüyordum. Alman haritacı Karte von Kleinasien'in kayıt altına aldığı bölgeleri belgelemek ve fotoğraflamak üzere antik kentin yakınlarındaydım. Toprak üzerinde serpilmiş halde bulduğum materyalleri fotoğraf ve video ile kayıt altına aldım. Bölgede telefon hattı bulunmadığından tüm görüntü ve objeleri Ermenek Jandarma Komutanlığı'na tutanakla teslim ettim. Çalışma sahalarımı daha önceden Kaymakamlıklara dilekçe ile bildirmiştim. Muhafaza altına alınan 148 adet sikke, 3 adet yüzük ve 7 adet tarihi değeri yüksek obje, sergilenmek üzere Ermenek Müze Müdürlüğü'ne gönderilecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
