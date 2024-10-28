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Ermenek'te Maden Faciasının 10. Yılı Anıldı

Ermenek'te Maden Faciasının 10. Yılı Anıldı
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 2014'teki maden ocağı su baskını faciasında hayatını kaybeden 18 işçi, mezarları başında anıldı. Kaymakam ve belediye başkanları, işçilerin mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Facianın üzerinden geçen 10 yılda, hayatını kaybeden işçilerin aileleri acılarını dile getirdi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde maden ocağındaki su baskını sonucu hayatını kaybeden 18 işçi, facianın 10'uncu yılında mezarları başında anıldı.

Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Güneyyurt beldesi Belediye Başkanı Ahmet Arı, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi ile Aşağı Çağlar köyündeki işçilerin mezarlarını ziyaret etti.

Burada, işçilerin mezarları başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Kaymakam Erdoğan ile beraberindekiler, madenci yakınlarına başsağlığı diledi.

"O gün bugündür evin tadı tuzu yok"

Maden kazasında hayatını kaybeden Tezcan Gökçe'nin abisi Osman Gökçe, AA muhabirine, kardeşinin acısının ailesinin içinden geçen yıllara rağmen hiç çıkmadığını söyledi.

Kaza olduğunda şehir dışında çalıştığını, telefondan aldığı haberle dünyasının başına yıkıldığını anlatan Gökçe, şunları kaydetti:

"Maden ocağında patlama oldu, diye telefon geldi. 'Eyvah bizim ocağımıza ateş düştü.' dedim. Hemen rahmetliyi (Tezcan) aradım. Telefonu çaldı ama cevap vermedi. Diğer kardeşimi aradım. Bana 'Abi Tezca'nın çalıştığı ocakta patlama olmuş biz de oraya gidiyoruz.' dedi. Akşam madene geldiğimde ortalık mahşer yeri gibiydi. 26'ncı gün Tezcan'ı buldular. O gün bugündür evin tadı tuzu yok."

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 28 Ekim 2014'te 34 işçinin bulunduğu özel bir linyit kömürü madeninde su baskını meydana gelmiş, 16 işçinin sağ kurtulmayı başardığı ocakta mahsur kalan 18 işçi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel

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