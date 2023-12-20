İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Salim Ensarioğlu'nun iddialarına yanıt verdi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Bağımsız İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun “Siyonistlerin Gazze’de işledikleri savaş suçlarına karşı devletimizin refleks göstermesi için verdiğim soru önergelerinden ikincisi grup başkanvekilliği onayından geçmediği için Ticaret Bakanlığı’na yöneltilememiştir. Tarafıma uygulanan ambargo, şahsımdan öte merkez sağ çizgisine uygulanan bir ambargoydu” açıklamasına yanıt verdi. Usta, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı’nın maddi hata olduğu için önergeyi Ensarioğlu’na geri gönderdiğini belirterek, “Bizim tweetten olaydan haberimiz oldu. Biz zaten kendi işlemlerimizi yapmışız. Dolayısıyla bilerek söylenen bir yalandır” dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Bağımsız İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun "Siyonistlerin Gazze'de işledikleri savaş suçlarına karşı devletimizin refleks göstermesi için verdiğim soru önergelerinden ikincisi grup başkanvekilliği onayından geçmediği için Ticaret Bakanlığı'na yöneltilememiştir. Tarafıma uygulanan ambargo, şahsımdan öte merkez sağ çizgisine uygulanan bir ambargoydu" açıklamasına yanıt verdi. Usta, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı'nın maddi hata olduğu için önergeyi Ensarioğlu'na geri gönderdiğini belirterek, "Bizim tweetten olaydan haberimiz oldu. Biz zaten kendi işlemlerimizi yapmışız. Dolayısıyla bilerek söylenen bir yalandır" dedi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, bugün sosyal medya hesabından Gazze'de işlenen savaş suçlarına ilişkin verdiği soru önergesinin İYİ Parti Grup Başkanvekilliği onayından geçmediğini iddia etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Ensarioğlu'nun söz konusu iddialarına yanıt verdi. Usta, şunları söyledi:

"BU BİR İFTİRADIR"

"Salim Ensarioğlu'nun İYİ Parti Grubumuza yönelik bir takım iddiaları olmuştur. Ben onları açıklığa kavuşturmak için bugün basın toplantısını yapma ihtiyacında bulundum. Sayın Ensarioğlu, uzun bir tweet atmış ancak bizim üzerinde durduğumuz kısımla ilgili tweetinde şunu söylüyor: 'Siyonistlerin Gazze'de işledikleri savaş suçlarına karşı devletimizin refleks göstermesi için verdiğim soru önergelerinden ikincisi grup başkanvekilliği onayından geçmediği için Ticaret Bakanlığı'na yöneltilememiştir. Tarafıma uygulanan ambargo, şahsımdan öte merkez sağ çizgisine uygulanan bir ambargoydu' şeklinde bir ifadesi var.

Bu tamamen yalan. Bu bir iftiradır. Ben bunu size belgeleri ile izah edeceğim. İki tane soru önergesi diyor, bunlardan bir tanesi de benzer mahiyette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yöneltilen soru önergesidir. Bu soru önergesi, bizim tarih sayımızı almıştır. Meclis'ten sayı alarak işlem görmüştür. İçeriği aynı olan önergeden birisi gönderip birisini tutmak gibi bir çelişki olamaz. Şu da, (Ensarioğlu'nun ikinci soru önergesini göstererek) Sayın Ensarioğlu'nun ikinci soru önergesidir. Grubumuzdan tarih sayı almıştır ve soru önergesi işlem yapılarak Meclis Genel Evrak'a gönderilmiştir.

"TBMM BAKANLIĞI'NA YAZILMIŞ. 'BAŞKANLIK' YER İ NE 'TBMM BAKANLIĞI' YAZILMIŞ. BUNU BİZ DE GÖRMEMİŞİZ. BİZ BU ŞEKİLDE GENEL EVRAK'A GÖNDERMİŞİZ, ORADA İŞLEM YAPILMIŞ"

Ensarioğlu, bu iftirayı atarken bu işlerin İYİ Parti'de düzgün yapıldığını muhtemelen bilmiyor. bahsettiği soru önergesi bizim sisteme girmiş ve çıkışı yapılmıştır.

Bu neyden kaynaklanıyor ben bunu izah edeyim; gelen önergeye maddi hata var mı diye bakılır bir de içerik açısından, parti politikaları ile bir tutarsızlık bir çelişki varsa o önergede, milletvekilini uyarırız parti politikalarına uygun değil diye. Milletvekili esasında böyle bir şeyle karşılaşmadık. Soru önergesinde ısrar ederse zaten bizim yaptığımız işlemleri bütün gruplar yapıyor ama bu içtüzük hükmü değil. Burada problem şuradan kaynaklanmıştır; TBMM Bakanlığı'na yazılmış. 'Başkanlık' yerine 'TBMM Bakanlığı' yazılmış. Bunu biz de görmemişiz. Biz bu şekilde Genel Evrak'a göndermişiz, orada işlem yapılmış. Daha sonra Kanunlar Kararlar, buradaki hatayı görünce bizle hiçbir şekilde temasa geçmeden doğrudan Sayın Ensarioğlu'nun ofisi ile temasa geçerek 'Başkanlığı'na şeklinde düzeltilmesini istemiştir. Onlar da düzeltip tekrardan göndermişlerdir. Dolayısıyla İYİ Parti Grubu olarak hiçbir şekilde bir ambargo uygulamak gibi bir şey olamaz. Bu ayıp bir şey.

"SALDIRI YAPMANIN AKILLA, MANTIKLA, VİCDANLA İZAH EDİLECEK BİR YANI YOK"

İYİ Parti Grubu'nun tavrı çok nettir, çok açıktır. Bizim Sayın Genel Başkanımız ve bizler parti temsilcileri olarak İsrail'in yaptığının bir katliam olduğunu çok net bir şekilde vurguladık. Biz TBMM'de, Sayın Genel Başkanımız grup toplantısında 'Gelin, hodri meydan. Varsanız Netenyahu'yu TBMM'de savaş suçlusu ilan edelim' sözünü kullandık. Bu çağrıyı yapan siyasi partiye, İsrail'e siyonist denildiği için 'benim soru önergemi göndermiyor' diye saldırı yapmanın akılla, mantıkla, vicdanla izah edilecek bir yanı yok.

Buradan şu anlaşılıyor, birazdan bu durumu açıklığa kavuşturduktan sonra bir açıklaması oldu ama özrü kabahatinden büyük. Şu çok net, birilerinin bir yerden ufak bir şeyler bulup İYİ Parti'ye operasyon yapılıyor. Bu çok net. Neden sonuç ilişkisi bu kadar zayıf bir iddia olamaz.

"BİLEREK SÖYLENEN BİR YALANDIR"

Ensarioğlu'nun bunu bilmemesi mümkün değil, çünkü kendi ofisi bu düzeltmeyi yapıyor. Gruba göndermeden tekrar evrakı oraya gönderiyor. Bizim tweetten olaydan haberimiz oldu. Biz zaten kendi işlemlerimizi yapmışız. Dolayısıyla bilerek söylenen bir yalandır.

Evrak kayıt sistemi olacağını, evrakın ortaya çıkacağını düşünemiyorlar. Hakikatin er geç ortaya çıkacağını düşünemedikleri için bilerek bu iftirayı atmışlardır. Sayın Ensarioğlu, Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu arıyor. Sayın Dervişoğlu'nun bana söylediği şey, defalarca özür diledi. Açık kabahatın gizli özrü olmaz. Telefonda özür dilemek olmaz. İthamı, yalanı, iftirayı bütün Twitter hesabından Türkiye'ye yayacaksınız. Ondan sonra gizli özür dileyeceksiniz, bunu kabul etmemiz mümkün değil.

Kendisine de şunu soruyorum, bu soru önergesinin gönderilmediğinden hareketle ortaya attığı argümanlar hakkında ne diyor, merak ediyorum."