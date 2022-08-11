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Eren Bülbül'ün hain saldırıdan saatler önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı

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Trabzon'un Maçka ilçesinde, PKK'lı teröristlerce açılan ateşte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün son fotoğrafına DHA'ya ulaştı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü.

Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.

YENİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde, son çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği belirtildi.

Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı

Dha'nın ulaştığı fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü. Şehit oğlunun son fotoğrafını ilk kez gören anne Ayşe Bülbül ise gözyaşlarına hakim olmadı.

Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı

"KOKUN GELECEK Mİ BANA?"

Şehit oğlunun kabri başından ayrılmayan ve oğlunun son fotoğrafını öpen Ayşe Bülbül, "Annen kurban olsun sana. Yayladaki okul çantanda kıyafetini buldum. Okul çantanın dibi yırtık, sürgüleri kopmuş oğlum. Güzel evladımı böyle toprağa verdim. Annen, gülen yüzüne kurban olsun. Eren, 'Anne beni bırakma' diyordun. Hakkını helal et oğlum. Kokun gelecek mi bana? Eren'im ne zaman kavuşacağız?" diyerek gözyaşı döktü.

Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı

Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Güncel

Eren Bülbül PKK DHA Güncel Haberler

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